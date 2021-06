Śląskie: Samorządy z pow. myszkowskiego z rządowymi dotacjami na drogi i przewozy

Umowy na dotacje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) podpisał w poniedziałek z przedstawicielami powiatu myszkowskiego oraz tamtejszych gmin Koziegłowy i Niegowa wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

"Już dzisiaj przemierzając poszczególne gminy i powiaty można zaobserwować, jak wiele lokalnych dróg się zmienia. Chcielibyśmy, aby z tej drogi nie schodzić, aby jak najwięcej tych lokalnych dróg można było zrewitalizować, odtworzyć czy też wybudować na nowo" - zadeklarował podczas poniedziałkowej uroczystości w Koziegłowach Wieczorek.

Wojewoda zaznaczył, że ogółem do woj. śląskiego w ramach RFRD trafiło już 365,9 mln zł. Na ten rok cały region otrzymał 149,3 mln zł na realizacje 95 zadań (w tym 34 zadania kontynuowane z poprzednich lat).

Poniedziałkowe umowy z RFRD dotyczą czterech inwestycji. Gmina Niegowa przebudowuje w tym roku blisko 600 metrów drogi w Dąbrownie (wraz z rozbudową oświetlenia) za ok. 830 tys. zł, w tym 315 tys. dotacji. Gmina Koziegłowy przebudowuje ok. 1,2 km ul. Szkolnej w Gniazdowie za ok. 3,1 mln zł, w tym ponad 1,5 mln zł z rządowego Funduszu.

Do powiatu myszkowskiego trafi 4,3 mln zł dotacji na zaplanowaną na ten i przyszły rok przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w Kotowicach (o wartości ok. 7,8 mln zł). Powiat ten otrzymał także ponad 1,9 mln zł z RFRD na tegoroczną przebudowę 1,4 km drogi Cynków - Krusin z budową kanalizacji i chodnika w Cynkowie (o wartości projektu blisko 3,5 mln zł)

Ogółem w 2021 r. do samorządów powiatu myszkowskiego skierowano 8,2 mln zł z RFRD, a w latach 2019-20 - 13,5 mln zł.

Sam powiat otrzymał w dwóch poprzednich latach ponad 6,1 mln zł na przebudowę 7,2 km dróg. Gmina Myszków dostała 3,8 mln zł na przebudowę i budowę 3,2 km dróg gminnych, do gminy Niegowa trafił blisko 1 mln zł na 2 km dróg, a gmina Żarki 2,6 mln zł na budowę 2,6 km dróg (ta ostatnia inwestycja za łącznie 5,2 mln zł - budowa ulic Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach - rozplanowana jest do 2022 r.).

"Potrzeb w naszych lokalnych małych ojczyznach jest bardzo wiele, ale dzięki wspólnym, dobrym staraniom, dzięki ogromnemu wsparciu z programów rządowych, realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, wiele inwestycji udaje się. Sami nie bylibyśmy w stanie tych inwestycji z naszych budżetów należycie wykonać w takiej ilości i takim zakresie" - mówił burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka.

"Gdyby nie te środki zewnętrzne i montaż finansowy, który dzięki nim możemy stworzyć, byłoby ciężko zrobić jakąkolwiek inwestycję drogową" - ocenił starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk, wskazując też na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu samorządy zapewniają tzw. wkład własny do inwestycji.

Konkurs na rządowe dofinansowanie tegorocznych drogowych inwestycji samorządów woj. śląskiego przeprowadzono w połowie ub. roku. Limit dotacji określano wówczas na 140 mln zł. Podobną wartość miał pierwotnie FDS dla regionu na ubiegły rok. W kwietniu 2020 r., po zatwierdzeniu przez premiera list projektów podano jednak, że wesprze on w woj. śląskim projekty na 160,8 mln zł.

W 2019 r. w woj. śląskim w ramach FDS zaprogramowanych na 218 zadań były 234 mln zł (wraz z zadaniami wieloletnimi). Przełożyło się to na 216 km wybudowanych lub przebudowanych dróg lokalnych, a także 85 km chodników i 20 km ścieżek rowerowych. Na 2020 r. w regionie zakontraktowano 108 zadań, w tym 32 zadania wieloletnie rozpoczęte w 2019 r.

W poniedziałek w Koziegłowach zawarto też umowy na dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Do powiatu myszkowskiego trafi 837 tys. rządowego dofinansowania, a do Koziegłów - 57 tys. zł.

Zgodnie z danymi wojewody łącznie w tym roku do woj. śląskiego trafi ponad 49 mln zł z FRPA (do 34 organizatorów w ramach dwóch pierwszych naborów oraz do 13 organizatorów w ramach trzeciego naboru, w którym podpisywanie umów jest obecnie w toku), dzięki którym dofinansowanych ma zostać 210 linii komunikacyjnych z pracą przewozową na poziomie 16,5 mln tzw. wozokilometrów.

Oznacza to znaczny rozwój tego wsparcia względem poprzednich lat. W pierwszym roku działania FRPA, w 2019 r., w regionie zawarto i rozliczono umowy na 760 tys. zł z 11 organizatorami dot. 40 linii (praca 750 tys. wzkm), a w 2020 r. zawarto umowy na łącznie 19,5 mln zł z 21 organizatorami dot. 103 linii (praca 7,3 mln wzkm). W 2019 r. dotowane przewozy wykonywało 15 operatorów, a w 2020 r. - 27.

"To niesłychanie ważny fundusz, który ma pomóc w zapewnieniu dostępności komunikacyjnej dla obszarów ewentualnie z niej wykluczonych. Żeby gospodarka mogła się rozwijać, żeby można było wszystkie aktywności społeczne, gospodarcze, realizować, potrzebna jest sprawna, dobra komunikacja" - zaakcentował wojewoda śląski.

