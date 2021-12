Śląskie: Sejmik przyjął budżet województwa na 2022 r.

Sejmik woj. śląskiego przyjął w poniedziałek budżet regionu na 2022 r. i wieloletnią prognozę – do 2030 r. Największe inwestycje w 2022 r., na ponad 440 mln zł, mają dotyczyć dróg wojewódzkich. Deficyt jest planowany na 88,8 mln zł.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Został przyjęty 26 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się (opozycji).

W przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 2,091 mld zł (o 10,7 proc. więcej w stosunku do planów dochodów budżetu na 2020 r. po zmianach na 30 września br.). Główny przyrost jest planowany w wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie 1,024 mld zł. Wartość udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 209 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 7,3 proc.).

Subwencja ogólna dla woj. śląskiego na 2022 r. ma wynieść 270 mln zł (wzrost rdr. rzędu 90 proc.) w tym: w części oświatowej 90,6 mln zł, w części wyrównawczej 84,9 mln zł i w części regionalnej - 94,5 mln zł. Dotacje celowe na zadania własne to 244,4 mln zł. Wydatki zaplanowano na 2,180 mld zł, w tym majątkowe 755 mln zł (34,6 proc. wydatków ogółem). Wydatki inwestycyjne to blisko 776 mln zł.

Deficyt jest planowany na 88,8 mln zł. Budżet ma być zrównoważony przychodami w kwocie 193,4 mln zł w postaci: 110 mln zł z kredytów, 16,1 mln zł ze spłat udzielonych kredytów, 67,3 mln zł z wyniku budżetu za 2020 r. i 10,8 mln zł z przychodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt zawiera również rozchód, czyli spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań - w wysokości 104,6 mln zł.

Planowany w budżecie stan zadłużenia na 1 stycznia 2022 r. sięgnie 703 mln zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi 37,2 proc. całkowitych dochodów województwa. Przewidziana w prognozie wielkość zadłużenia na koniec 2022 r. ma sięgnąć 708,3 mln zł (przy wskaźniku zadłużenia 34 proc. i długu na 1 mieszkańca 158 zł). Nadwyżka operacyjna na 2022 r. ma sięgnąć 477,5 mln zł.

Przedstawiając podczas sesji sejmiku projekty budżetu i prognozy marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski (PiS) akcentował, że prognoza tego regionu - określona perspektywą spłaty zobowiązań - po raz kolejny nie została przedłużona i nadal sięga 2030 r. Na przyszły rok przewidziano zaciągnięcie 110 mln zł kredytów, z czego ok. 78 mln zł na inwestycje na drogach wojewódzkich. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań zaplanowano kredyt 78,4 mln zł.

W ujęciu poszczególnych działów budżetu na 2021 r. największe nakłady trafią w nim na: transport i łączność (766,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (240,7 mln zł; w ub. roku 223,9 mln zł), ochronę zdrowia (144,1 mln zł), oświatę i wychowanie (129,3 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (87,8 mln zł), oraz kulturę fizyczną (51,5 mln zł).

Administracja publiczna pochłonie 290,6 mln zł (w ub. roku 242,5 mln zł), w tym funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego - 225,5 mln zł (w ub. roku 192,5 mln zł). Na promocję urząd zamierza wydać 28,6 mln zł (blisko 21 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 r. woj. śląskie planuje przeznaczyć 260 mln zł; w tej kwocie 17 mln zł pochodzi z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - na dodatkowe kursy w jej obrębie. 24,4 mln zł z budżetu województwa mają trafić na wsparcie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich w regionie mają trafić 443,2 mln zł (w tym poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich 422,3 mln zł), a na ich bieżące utrzymanie 89,4 mln zł. Największa inwestycja to przebudowa drogi nr 925 - z planem na 2022 r. 91,5 mln zł.

W dyskusji nowy Lucyna Ekert z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej m.in. zwracała uwagę na wzrosty planowanych wydatków w działach edukacja i kultura, diagnozowała jednak, że skonsumowane zostaną one gwałtownymi wzrostami kosztów cen i usług. Ekert podkreśliła, że w tegorocznym budżecie nie przewidziano stypendiów dla najlepszych uczniów.

Radna Urszula Koszustka (KO) pytała o wyliczenia ew. strat dochodów budżetu związanych z Polskim Ładem. Radna Ewa Żak (PiS) oceniła, że ze środków na ochronę zdrowia zdecydowana większość ma trafić na wybrane duże jednostki, przy pominięciu mniejszych szpitali, też należących do samorządu regionu.

Mirosław Mazur (KO) ocenił, że budżet jest "poprawny" - tylko dzięki wieloletniej skarbnik województwa, wzrosty w dochodach wynikają głównie z inflacji, a region nie dostaje impulsu rozwojowego i nie znajduje się w lepszym miejscu niż, gdy PiS przejmował w nim władzę. "Poprawa, owszem, ale wynika z zakończenia ambitnych i kosztownych zadań, jak Stadion Śląski czy Drogowa Trasa Średnicowa" - mówił radny.

"Zwłaszcza stadion, który stanowi podstawę do waszego PR-u i marketingu: kongresy, zawody itd. (…) Finansowanie wątpliwych przedsięwzięć w rodzaju Panteonu Górnośląskiego, brak zdecydowanych inicjatyw antysmogowych, brak działań na rzecz ochrony przed depopulacją i zwiększających dzietność, np. in vitro (…), środki UE stojące pod znakiem zapytania - oto twarz tego projektu" - ocenił Mazur.

Chełstowski, komentując wypowiedź m.in. Mazura, odpowiedział, że "takich bzdur" to dawno nie słyszał. "Jak panu będzie lżej, panie Mazur, przyjmiemy arytmetykę, że odpowiadamy za całe zło świata. Jak trzy lata temu obejmowaliśmy urząd, jeden wskaźnik, wydatki majątkowe - jaki jest wzrost: do 700-800 mln zł" - pytał. "Finansowo to jest bardzo dobry budżet. Jest więcej, niż za państwa czasów było" - uznał.

Skarbnik Elżbieta Stolorz-Krzisz wyjaśniała, że trudno odpowiedzieć na pytanie o skutki wprowadzenia Polskiego Ładu. "Patrząc na wzrost wpływów CIT i PIT, gdzie udziały są po raz pierwszy liczone nie od wykonanych wpływów, lecz od planowanych, a te planowane w budżecie państwa są wysokie, jak również patrząc na wzrost o 94 proc. części ogólnej subwencji, na ten moment może ten duży wzrost dochodów budżetu, 11 proc., te dziury, braki, które powstaną, czy mogą powstać, są w jakiś sposób zasypane" - oceniła skarbnik. "Na dzisiaj trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał 2022 r." - dodała.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl