Śląskie: Sejmik zmienił skład swojego prezydium

Radni woj. śląskiego odwołali podczas środowej nadzwyczajnej sesji sejmiku jego dotychczasową wiceprzewodniczącą Beatę Kocik z PiS. Na nowych przewodniczących sejmiku wybrano Urszulę Koszutską z KO oraz Rafała Porca z Lewicy.

Za odwołaniem Kocik było 24 radnych, przeciw było ośmioro, od głosu wstrzymał się jeden radny. Za wyborem Koszutskiej było 24 radnych, przeciw czworo, bez wstrzymujących się. Za kandydaturą Porca zagłosowało 21 radnych, przeciw było sześć głosów, wstrzymał się jeden radny.

Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku Woj. Śląskiego w trakcie ostatniej sesji 21 listopada br., po tym jak marszałek regionu Jakub Chełstowski utworzył w sejmiku klub Tak! Dla Polski i wraz z trójką innych dotychczasowych radnych PiS głosował wspólnie z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowego przewodniczącego sejmiku Marka Gzika z KO i nowy zarząd województwa.

Przed środową sesją marszałek woj. śląskiego, który pozostał na stanowisku, złożył wraz z dwunastoosobową grupą radnych nowej większości wniosek o odwołanie dotychczasowej wiceprzewodniczącej sejmiku Beaty Kocik. Marszałek motywował ten wniosek "wyczerpaniem się formuły politycznej".

Po późnowieczornym głosowaniu Kocik stwierdziła, że to, że pod wnioskiem o jej odwołanie podpisali się m.in. jej byli koledzy, jest dla niej "zupełnie normalne". "Dla jednych wyczerpuje się formuła polityczna, formuła partyjna, transfery z klubu do klubu są normalne, wiecie doskonale państwo, zwłaszcza ci, którzy byli radnymi miasta, gminy czy sejmiku, to jest zupełnie normalne" - mówiła radna.

"Może po raz pierwszy nie jest normalne, że takim transferem był akurat marszałek z naszego ugrupowania, ale myślę, że już teraz to mało mnie zdziwi. (…) Życzę państwu na tej nowej drodze, która zaczęła się już 21 listopada, dużo sukcesów i oby nasze województwo dalej tak pięknie rozwijało się, jak rozwijało się pod ponoć nieudanymi, mało kompetentnymi rządami przez cztery lata, natomiast nic na to nie wskazuje" - oceniła Kocik.

"Moim byłym kolegom z klubu też życzę sukcesu: oby ta wasza formuła polityczna, partyjna, naprawdę przyniosła wam sukces, w co bardzo wątpię. Uważam, że nie była to dobra droga, ale jesteście na tyle dorośli i świadomi, może mało świadomi politycznie, nie mówię o panu marszałku oczywiście, ale wasz wybór, więc wszystkiego dobrego i dziękuję za współpracę" - dodała radna PiS.

Przed głosowaniem ws. odwołania Kocik przewodniczący sejmiku Marek Gzik przypomniał, że za poprzedniej większości sejmikowe prezydium było w całości obsadzone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Szef klubu radnych Mirosław Mazur po odwołaniu Kocik złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wybór nowych wiceprzewodniczących sejmiku, jako że tę funkcję może pełnić do trzech wiceprzewodniczących. Następnie Mazur zaproponował na tę funkcję radną Urszulę Koszutską z KO, a marszałek Chełstowski zaproponował radnego PiS Rafała Porca z Lewicy. Obie kandydatury zostały przyjęte przez większość radnych.

Podczas poprzedniej sesji sejmiku 21 listopada br. stanowisko stracił m.in. przewodniczący sejmiku Jan Kawulok z PiS. Powołano wówczas wiceprzewodniczącego sejmiku Stanisława Gmitruka z PSL.

W programie środowej nadzwyczajnej sesji sejmiku znalazły się także m.in. punkty dotyczące informacji zarządu woj. śląskiego nt. nieprawidłowości w Funduszu Górnośląskim, informacji nt. ok. 30-procentowej podwyżki ceny wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów czy zainicjowania wojewódzkiego programu wsparcia in vitro.

Zmieniono także składy sejmikowych komisji (w większości z nich dotychczasowych przewodniczących z PiS zastąpili radni KO). Powołana została komisja doraźna sejmiku ws. skoordynowania spraw związanych z wytyczaniem przebiegu szybkiego połączenia kolejowego Katowic z Ostrawą, które ma powstać w ramach CPK.

W ostatnich wyborach samorządowych w 45-osobowym Sejmiku woj. Śląskiego PiS zdobyło 22 mandaty, Koalicja Obywatelska 20 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 1. Podczas pierwszej sesji sejmiku woj. śląskiego obecnej kadencji, 21 listopada 2018 r., wybrany z listy KO radny Wojciech Kałuża zdecydował o poparciu PiS, czym dał tej partii większość, a sobie zapewnił stanowisko wicemarszałka.

