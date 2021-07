Śląskie: Siedlisko nocka orzęsionego na kościelnym strychu ma stać się obszarem Natura 2000

Jedno z największych w Polsce siedlisk rzadkiego gatunku nietoperza - nocka orzęsionego, ulokowane na strychu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja w Sławkowie (Śląskie) będzie objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

W ten sposób chronione są już nietoperze bytujące w dwóch innych kościołach w woj. śląskim.

Kościół w Sławkowie został umieszczony na liście nowych, projektowanych obszarów Natura 2000, przygotowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Propozycje trafiły do konsultacji z właściwymi samorządami, później mają je zatwierdzić polski rząd i Komisja Europejska.

"Sławkowska świątynia to nie pierwszy kościół w sieci Natura 2000 w naszym regionie. Do tej pory ochroną objęte zostały, również jako siedliska nietoperzy, kościoły w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim oraz Radziechowach na Żywiecczyźnie" - poinformował w piątek rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Łukasz Zych.

Populacja nocka orzęsionego w Polsce jest szacowna na nie więcej niż 1,5 tys. osobników, z których ok. 20-30 proc. mieszka właśnie w okolicy Sławkowa w powiecie będzińskim. Tym samym miasto jest drugim co do wielkości populacji siedliskiem tego ssaka w Polsce.

Nocek orzęsiony występuje głównie w Europie południowej - w Polsce osiąga północną granicę zasięgu. Strych sławkowskiego kościoła św. Mikołaja jest dla tego gatunku nietoperza przede wszystkim kolonią rozrodczą.

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przypominają, że na obszarach Natura 2000 - w przeciwieństwie do rezerwatów przyrody - nie obowiązuje z góry określony katalog zakazów i nakazów. Włączenie kościoła do sieci i objęcie go ochroną wyklucza podejmowanie działań, które mogłyby zaszkodzić nietoperzom. Jednocześnie sieć Natura 2000 stwarza miastu i parafii możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac, sprzyjających ochronie nietoperzy.

Historia kościoła parafialnego w Sławkowie sięga połowy XIII w. Obecnie zabytkowa świątynia nosi podwójne wezwanie: Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Mikołaja. W nawie głównej świątyni zachowała się piękna polichromia oraz drewniany strop z malowidłem. W nawie znajdują się późnobarokowe ołtarze oraz chrzcielnica z drewnianą pokrywą w stylu romańskim. Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje barokowy ołtarz z drugiej połowy XVII w.

