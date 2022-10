Śląskie: Sławków ma otrzymać 250 mln zł dotacji do budowy drogi do Euroterminalu

Samorząd Sławkowa (Śląskie) dostał w piątek obietnicę 250 mln zł dofinansowania do budowy łącznika drogowego między drogą krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS. To inwestycja postulowana od lat przez samorządy wschodniej części woj. śląskiego.

"Mamy to! 250 milionów złotych! Na budowę łącznika drogowego między DK94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS. Czeka nas ogrom pracy, gdyż jest to kolejny projekt strategicznej zmiany dla Sławkowa, który właśnie rozpoczynamy" - napisał na swoim facebookowym profili burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

"Realizacja tej inwestycji ma ogromne znaczenie również dla naszego regionu oraz kraju, i dlatego liczę, że wszystkie instytucje i osoby publiczne, z którymi rozmawiałem w ostatnich miesiącach zgodnie ze swoimi deklaracjami zaangażują się w realizację tego projektu dla wspólnego sukcesu" - dodał Adamczyk.

Swój post zilustrował m.in. zdjęciem z informacją o przyznaniu Sławkowowi 250 mln zł dotacji z piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - dotyczącej rozwoju stref ekonomicznych.

O wsparcie budowy połączenia drogowego do terminala logistycznego w Sławkowie i zakończenia linii LHS, czyli najdłuższej linii szerokotorowej w Polsce przeznaczonej do transportu towarowego, władze Dąbrowy Górniczej i Sławkowa oraz powiatu będzińskiego apelują od lat. Dotąd do obu tych miejsc lokalnymi ulicami codziennie przejeżdżają setki pojazdów ciężarowych.

Samorządowcy wypracowali koncepcję doraźnego rozwiązania problemu - do czasu budowy docelowego połączenia Euroterminalu z ekspresową trasą S1. Ma to być budowa 2,5-kilometrowego łącznika na niezabudowanych gruntach na terenie Dąbrowy Górniczej, w okolicach ul. Rodzinnej, prowadzącego w kierunku DK94 - z jednym obiektem inżynierskim nad linią kolejową.

Do czasu budowy takiego połączenia do DK94 miasta i powiat będziński (zarządzający drogami w Sławkowie) postanowiły wprowadzić naprzemienne, co dwa miesiące, ograniczenie tonażowe na swoich lokalnych drogach wiodących do Euroterminalu: Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce, a powiat będziński - na sławkowskich ulicach.

W piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych sąsiednia Dąbrowa Górnicza dostała również w piątek obietnicę dofinansowania kwotą 18 mln zł dokończenia uzbrojenia terenu i budowy dróg w strefie inwestycyjnej Tucznawa - wynika z informacji prezydenta miasta Marcina Bazylaka.

"Otrzymaliśmy dziś informację o otrzymaniu obietnicy dofinansowania na dokończenie uzbrojenia terenu i budowy dróg w Strefie Inwestycyjnej Tucznawa. To bardzo ważna informacja dla naszego miasta i naszych inwestorów, którzy już od roku czekali na tę decyzję" - napisał na Facebooku prezydent Bazylak, deklarując gotowość i przystąpienie do realizacji zadania.

"Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dostrzeżenie, jak ważnym ośrodkiem gospodarczym dla Polski jest Dąbrowa Górnicza. Dziękuję Prezesowi Zarządu Katowickiej SSE Januszowi Michałkowi za rekomendację tego przedsięwzięcia i współpracę przy rozwoju dąbrowskiej strefy" - podkreślił Bazylak.

Dąbrowski samorząd rozwija strefę inwestycyjną w Tucznawie od ponad dekady. W 2014 r. otwarto drogę dojazdową do tego jednego z największych terenów inwestycyjnych w południowej Polsce - o powierzchni blisko 260 hektarów, w tym 99,5 ha włączonych wówczas do dąbrowsko-sosnowieckiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Odtąd ulokowali się tam inwestorzy, m.in. zakład Convert Paper prowadzi produkcję tektury, spółka NGK Ceramics Polska ma zakład produkcji filtrów cząstek stałych z węglika krzemu, a firma SK IE Technology rozwija fabryki separatorów baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych.

"Gratuluję również Rafałowi Adamczykowi, burmistrzowi Sławkowa, otrzymania obietnicy dofinansowania ważnej dla naszych miast budowy łącznika drogowego DK94 z Euroterminalem w Sławkowie, który rozwiąże również problem mieszkańców Strzemieszyc" - dodał prezydent Dąbrowy Górniczej.

W piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że do gmin, powiatów i województw w ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Spośród wielu wniosków, bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje.

Jak podkreśliła KPRM w piątkowym komunikacie, rządowi zależy na wzmacnianiu stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

KPRM przypomniała, że nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. i mógł dotyczyć czterech obszarów: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

"Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się dużym zainteresowanie. Spośród wielu wniosków, 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie (...). Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc." - poinformowała KPRM.

