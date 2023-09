Śląskie: Sławków zamawia projekt i budowę drogi do Euroterminalu

Samorząd Sławkowa (Śląskie) prowadzi przetarg na zaprojektowanie i budowę łącznika między drogą krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS. W 2022 roku planowana inwestycja dostała zapewnienie 250 mln zł rządowej dotacji.

Jak wynika z informacji na stronie zamówień publicznych sławkowskiego magistratu, obecny termin składania ofert w trwającym od początku września przetargu na tę inwestycję to 9 października.

Sławkowski samorząd zamawia: wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań projektowych, uzyskanie koniecznych opinii i warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ZRID, a także wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji inwestycji.

W październiku ub. roku samorząd siedmiotysięcznego Sławkowa otrzymał jedną z promes inwestycyjnych w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - na rozwój stref ekonomicznych.

Bezzwrotne dofinansowanie wynosi w tym wypadku do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu to 2 proc. Jesienią ub. roku burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk akcentował, że bez dodatkowego wsparcia, m.in. na wkład własny lub do prowadzenia procesu inwestycyjnego, miasto, dysponujące 50-milionowym budżetem, nie jest w stanie samodzielnie realizować takiej inwestycji.

Miasto otrzymało odtąd m.in. zapewnienie pokrycia 2 proc. wkładu własnego ze strony władz Euroterminalu, a także pomocy ze strony Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM m.in. przekazała 0,6 mln zł dotacji na przygotowanie zamówienia inwestycji, w tym jej programu funkcjonalno-użytkowego, który w ostatnich miesiącach wykonała firma Meritum Projekt Marek Myrcik z Katowic.

Jak przekazał pod koniec sierpnia sławkowski samorząd, zgodnie z tym opracowaniem całkowita długość koniecznego do wybudowania układu drogowego przekracza 8,3 km, z konieczną rozbudową i budową węzła z DK94 na odcinku ponad 2,1 km. Założono też budowę czterech obiektów inżynierskich, aby drogę przeprowadzić przez istniejące linie kolejowe. Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest obecnie na 428 mln zł, co znacząco przekracza wartość rządowej promesy.

Na spotkaniu z interesariuszami inwestycji w sierpniu br. burmistrz Sławkowa wskazał, że realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie instytucje i podmioty, którym zależy na budowie łącznika, zaangażują się finansowo w zapewnienie m.in. wkładu własnego i pokrycia kosztów związanych z wykupem gruntów, ustawowych waloryzacji czy usług obsługi inżynierskiej. Adamczyk zapowiedział też prośbę do interesariuszy inwestycji o ostateczne deklaracje co do wysokości finansowego wsparcia jej realizacji. Od tych deklaracji ma zależeć dalszy harmonogram przedsięwzięcia i ostateczny zakres realizowanych prac.

O wsparcie budowy połączenia drogowego do terminalu logistycznego w Sławkowie i zakończenia linii LHS, czyli najdłuższej linii szerokotorowej w Polsce przeznaczonej do transportu towarowego, władze Dąbrowy Górniczej i Sławkowa oraz powiatu będzińskiego apelowały od lat. Dotąd do obu tych miejsc lokalnymi ulicami codziennie przejeżdżają setki pojazdów ciężarowych.

Do czasu budowy połączenia do DK94 miasto i powiat będziński (zarządzający drogami w Sławkowie) postanowiły wprowadzić naprzemienne, co dwa miesiące, ograniczenie tonażowe na swoich lokalnych drogach wiodących do Euroterminalu: Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce, a powiat będziński - na sławkowskich ulicach.

Władze Sławkowa od lat ubiegały się, by połączenie do Euroterminalu było inwestycją wojewódzką lub krajową. Ostatecznie, wobec możliwości, która pojawiła się w Programie Inwestycji Strategicznych, sławkowski samorząd zdecydował się być wnioskodawcą.

Burmistrz Sławkowa oszacował, że w związku ze skomplikowanym i złożonym zakresem technicznym inwestycji, lata 2024-2025 upłyną na pracach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych, a przeprowadzenie prac budowlanych możliwe byłoby w latach 2026-27.

O trwającym przetargu na łącznik DK94 do Euroterminalu w Sławkowie napisał w czwartek Dziennik Zachodni.

