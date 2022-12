Śląskie: Specjalny pociąg z okazji przywrócenia połączenia kolejowego z Wisłą

Z okazji przywrócenia od niedzieli połączenia kolejowego z Wisłą - po blisko trzech latach generalnej modernizacji trasy - po południu z Katowic do Wisły pojechał specjalny pociąg, z udziałem przedstawicieli regionalnych i lokalnych.

Wyrażali oni zadowolenie, że u progu sezonu zimowego można znów dojechać koleją w tę atrakcyjną pod względem turystycznym część woj. śląskiego.

Dzięki modernizacji podróż z Katowic do Wisły skróciła się do 100 minut. To o 30 minut mniej w porównaniu do czasu sprzed remontu. W weekendy do Wisły będzie jeździło 10 par pociągów, a w tygodniu - 8.

Z okazji przywrócenia połączenia w niedzielę z Katowic do Wisły wyjechał specjalny pociąg - "Niebo nad Beskidami". Wśród pasażerów byli przedstawicie lokalnych i regionalnych władz. Podczas briefingu poprzedzającego odjazd pociągu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski mówił, że to jeden z najważniejszych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na modernizację łącznie czterech tras o długości 52 km zostało wydatkowanych 460 mln zł - zaznaczył.

"Dzięki temu kolej wraca do wspaniałego miasta, jakim jest Wisła, i do całych Beskidów (...) Beskidy to jest region turystyczny, który bardzo mocno napędza naszą gospodarkę" - powiedział marszałek, zachęcając mieszkańców, by korzystali z transportu kolejowego.

Jak ocenił, przywrócenie połączenia do Wisły to dobra wiadomość także dla samorządów oraz przedstawicieli branży turystycznej. Chełstowski podkreślił, że modernizacja objęła 23 perony, ok. 70 przejazdów, co oznacza także poprawę bezpieczeństwa.

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok wskazał, że była to nie tyle modernizacja, co budowa całkiem nowej infrastruktury kolejowej. "Cieszy fakt, że właśnie teraz, przed sezonem zimowym, ta alternatywa korzystania z komunikacji się poszerza" - powiedział burmistrz, który przypomniał, że w przyszłym tygodniu nastąpi otwarcie sezonu zimowego, do którego mieszkańcy Beskidów długo się przygotowywali. "Bardzo dziękuję, jestem niesamowicie szczęśliwy" - podsumował Bujok.

Prezes Kolei Śląskich Patryk Świrski poinformował, że mimo niesprzyjającej aury - w woj. śląskim, podobnie jak w innych częściach kraju regionie pada śnieg - pociągi jeżdżą zgodnie z planem. "Cieszymy się, że wróciliśmy na tory i będziemy wozili również turystów (...), chcielibyśmy ich wozić jak najwięcej" - powiedział.

Jak podał Urząd Marszałkowski w Katowicach, rozkład jazdy przewiduje uruchomienie 10 par połączeń w dni wolne od pracy (7 par połączeń w relacji Katowice - Wisła Głębce - Katowice, 1 para z Gliwic przez Katowice do Wisły Głębce i z powrotem, 1 para bezpośrednich połączeń z i do Częstochowy oraz 1 turystyczna para połączeń z i do Gliwic przez Knurów, Rybnik, Żory do Wisły Głębce), w dni robocze 8 par połączeń w relacji Katowice - Wisła Głębce.

Przebudowa prawie 52 km linii kolejowych nr 694, 157, 190 i 191 rozpoczęła się 15 marca 2020 r. Prace zakończyły się 18 listopada 2022 r. (z rocznym opóźnieniem) i były dofinansowane kwotą blisko 460 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowała Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Prace zamówiono jesienią 2019 r. Najpierw, wiosną 2021 r. otwarto nowy tor między Chybiem i Skoczowem, a we wrześniu br. - połączenie Goleszów - Cieszyn. Teraz został otwarty pozostały, liczący ok. 20 km, odcinek Goleszów - Wisła Głębce.

Przebudowano perony na siedmiu stacjach i przystankach: Ustroń, Ustroń Zdrój, Ustroń Polana, Wisła Jawornik (dawniej Obłaziec), Wisła Uzdrowisko, Wisła Dziechcinka i Wisła Kopydło; zbudowano też nowy przystanek Ustroń Brzegi, między Ustroniem Zdrojem a Ustroniem Polaną.

Oprócz remontu infrastruktury torowej i trakcyjnej, wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na tej górskiej trasie wyremontowano 140 obiektów inżynieryjnych, m.in. zbudowany w 1933 r. malowniczy wiadukt kolejowy o długości 120 m i wysokości 25 m w Wiśle Łabajowie oraz most kolejowy nad Wisłą w Wiśle Dziechcince.

Wcześniej, na odcinku Chybie - Skoczów, przebudowano stacje i przystanki: Chybie Mnich, Zaborze, Pierściec oraz Skoczów i zbudowano nowy przystanek Skoczów Bajerki. Na odbudowanym odcinku Goleszów - Cieszyn, po dziewięciu latach niekursowania pociągów, oddano stacje i przystanki: Skoczów Bładnice, Goleszów, Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Uniwersytet (dawniej Mnisztwo) oraz Cieszyn. Odcinek Goleszów - Cieszyn pociągi pokonują w nieco ponad 10 minut, a przejazd z Katowic do Cieszyna przez Skoczów i Goleszów trwa ok. 90 min.

Cała inwestycja objęła wykonanie łącznie ponad 50 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano nowe ogrzewane rozjazdy oraz urządzenia poprawiające przepustowość linii. Przebudowano 77 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych. Powstało lokalne centrum sterowania w Skoczowie.

Prace na jednotorowych szlakach wiązały się z ich zamknięciami; Koleje Śląskie, obsługujące połączenia m.in. z Katowic do Wisły Głębiec, zapewniały zastępczą komunikację autobusową.

Unijny projekt pod nazwą "Rewitalizacja linii nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce" był jedynym projektem modernizacji infrastruktury kolejowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

