Śląskie: Spółka SIMŚląsk 8 grudnia rozpocznie nabór wniosków o wynajem mieszkań

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, SIMŚląsk, 8 grudnia br. rozpocznie nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie. W październiku br. spółka otrzymała pozwolenie na budowę pierwszych 112 lokali.

Spółkę SIMŚląsk powołano w maju ub. roku. W ramach ten inicjatywy Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze mają z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe. Jak anonsowano wówczas, w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej KZN dysponuje działką, którą docelowo można zabudować 1,5 tys. mieszkaniami.

11 października chorzowski samorząd poinformował, że spółka SIMŚląsk otrzymała pozwolenie na budowę przy ul. Michałkowickiej pierwszych 112 lokali. "Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku; mieszkania zostaną wybudowane w standardzie: pod klucz, będą miały powierzchnię od około 38 m kw. do 73 m kw." - przekazało miasto. Nie przewiduje się mieszkań czteropokojowych i większych.

Jak wynika z ostatniej informacji magistratu, miasto i SIMŚląsk ogłosiły nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach tej inwestycji. Nabór wniosków prowadzony będzie od 8 do 22 grudnia br. Druki wniosków i załączniki są do pobrania ze strony inwestora i miasta, na stronach www.sim-slask.pl są też informacje o wszelkich formalnościach związanych z naborem.

Do spółki SIM Śląsk przystąpiły z udziałami po 3 mln zł - wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji - cztery miasta, wspólnie z KZN. Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wniosły też miejskie działki, na których powstawać mają w pierwszych etapach inwestycje liczące od kilkudziesięciu do ponad stu lokali. W Chorzowie inwestycja - docelowo osiedle na 1,5 tys. mieszkań - ma być realizowana na gruntach należących do KZN.

W ub. roku, w pierwszym etapie działań, KZN wniósł do spółki 3 ha z 23 dysponowanych tam hektarów. W Zabrzu na działce wniesionej przez miasto powstać mają w pierwszym etapie 94 mieszkania, w Tarnowskich Górach w tej samej formule przy ul. Andersa w dzielnicy Lasowice ma być budowanych 120 mieszkań, a w Świętochłowicach - również na miejskiej działce, przy ul. Śląskiej - w pierwszym kroku 110 mieszkań.

