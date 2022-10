Śląskie: Spółka SIMŚląsk z pozwoleniem na budowę pierwszych 112 mieszkań w Chorzowie

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIMŚląsk otrzymała pozwolenie na budowę pierwszych 112 lokali przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie – poinformowało we wtorek miasto. Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Spółkę SIMŚląsk, w ramach której Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze mają z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe, powołano w maju ub. roku. Jak anonsowano wówczas, w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej KZN dysponuje działką, którą docelowo można zabudować 1,5 tys. mieszkaniami.

We wtorek chorzowski samorząd poinformował na swoim facebookowym profilu, że spółka SIMŚląsk otrzymała pozwolenie na budowę przy tamtejszej ul. Michałkowickiej pierwszych 112 lokali. "Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku; mieszkania zostaną wybudowane w standardzie: pod klucz, będą miały powierzchnię od około 38 m kw. do 73 m kw." - przekazało miasto.

"Aby zapoznać się z zasadami najmu, partycypacji oraz procedur związanych z pozyskaniem mieszkania warto wziąć udział w spotkaniach otwartych, które organizuje Spółka. Zachęcamy też do zadawania pytań na adres e-mail: sekretariat@sim-slask.pl" - napisano we wtorkowej informacji.

Do spółki SIM Śląsk przystąpiły z udziałami po 3 mln zł - wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji - cztery miasta, wespół z KZN. Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wniosły też miejskie działki, na których powstawać mają w pierwszych etapach inwestycje liczące od kilkudziesięciu do ponad stu lokali. W Chorzowie inwestycja - docelowo osiedle na 1,5 tys. mieszkań - ma być realizowana na gruntach należących do KZN.

W ub. roku, w pierwszym etapie działań, KZN wniósł do spółki 3 ha z 23 dysponowanych tam hektarów. W Zabrzu na działce wniesionej przez miasto powstać mają w pierwszym etapie 94 mieszkania, w Tarnowskich Górach w tej samej formule przy ul. Andersa w dzielnicy Lasowice ma być budowanych 120 mieszkań, a w Świętochłowicach - również na miejskiej działce, przy ul. Śląskiej - w pierwszym kroku 110 mieszkań.

