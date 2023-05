Śląskie: Stellantis uruchomi w fabryce w Gliwicach trzecią zmianę, zatrudni 600 nowych pracowników

Grupa motoryzacyjna Stellantis za kilka tygodni uruchomi trzecią zmianę produkcyjną w gliwickiej fabryce samochodów dużych dostawczych i zatrudni w niej 600 nowych pracowników – podali w poniedziałek przedstawiciele firmy.

Gliwicka siedziba Stellantis jest nie tylko ośrodkiem produkcyjnym, w którym powstają modele Peugeot Boxer, Citroën Jumper i Opel/Vauxhall Movano w wersji furgon oraz bazy pod zabudowy kamperów; mieści się tam również Centrum Oprogramowania Stellantis.

Jak poinformowali w poniedziałkowym komunikacie przedstawiciele koncernu, uruchomienie trzeciej zmiany zaplanowano na połowę czerwca br. Grupa podkreśla, że chce wykorzystać potencjał produkcyjny swojej polskiej fabryki, by zaspokoić popyt na rynku aut dostawczych Stellantis. Proces rekrutacji właśnie ruszył, a pierwsze nowo zatrudnione osoby już dołączają do gliwickiego zespołu, tak by w czerwcu zakład mógł podjąć działalność produkcyjną w systemie trzyzmianowym - podała firma.

"Z dużą satysfakcją ogłaszamy decyzję o uruchomieniu III zmiany w naszej gliwickiej fabryce, zwłaszcza że pozwala ona nam stworzyć 600 nowych miejsc pracy i potwierdza, że Stellantis umacnia swoją obecność w Polsce. Niedawno ogłosiliśmy wybór Gliwic na lokalizację jednego z Centrów Oprogramowania Stellantis, co również oznacza zwiększenie zatrudnienia w naszej firmie - w tym przypadku o 300 osób" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny Stellantis Gliwice Andrzej Korpak

"Łącznie przyjmiemy więc prawie tysiąc osób, aby rozwijać działalność zarówno w obszarze produkcji dużych pojazdów LCV, stanowiących bardzo ważny element portfolio Grupy, jak i nowoczesnych technologii informatycznych, które stanowią jeden z kluczowych elementów strategii Stellantis Dare Forward 2030" - dodał.

Gliwicka fabryka LCV (light commercial vehicle) rozpoczęła seryjną produkcję wiosną ub. roku. Wytwarza nie tylko pojazdy dostawcze i bazy pod zabudowy kamperów, ale również pokrywy do baterii akumulatorów elektrycznych na potrzeby innych jednostek Grupy. W fabryce działa również Centrum Konwersji, dostosowujące pojazdy do specjalnych potrzeb użytkowych.

Stellantis Gliwice zatrudnia około 2000 osób - w działach produkcyjnych, a także w działach świadczących usługi na rzecz innych jednostek korporacji w Europie w zakresie Finansów, IT, Zakupów oraz Centralnej Inżynierii. W lutym tego roku firma ogłosiła otwarcie Centrum Oprogramowania.

