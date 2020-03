Śląskie: Straż graniczna: niewielki ruch samochodów osobowych wjeżdżających z Czech

Niewiele samochodów osobowych wjeżdża w piątek po południu do Polski z Czech przez przejścia graniczne na terenie woj. śląskiego - wynika z informacji straży granicznej. Obserwacje strażników wskazują, że zatrudnieni w Czechach Polacy czasowo wstrzymali codzienne dojazdy.

Dotąd, od momentu zamknięcia granic w związku z epidemią koronawirusa, osoby zatrudnione w państwie sąsiednim były zwolnione z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy w drodze do domu. Od piątku, na podstawie zmienionego rozporządzenia ministra zdrowia, również te osoby są objęte kwarantanną. W woj. śląskim dotyczy to co najmniej kilku tysięcy osób - tylko w kopalniach czeskiej spółki węglowej OKD pracuje ok. 1,8 tys. Polaków - w dużej części mieszkańców przygranicznych miejscowości.

Rzeczniczka śląskiego oddziału straży granicznej mjr SG Katarzyna Walczak przypomniała, że informacja o zmianie zasad została przekazana w środę, stąd polscy pracownicy zatrudnieni w Czechach mieli dwa dni na uregulowanie swojej sytuacji zawodowej w okresie obowiązywania zaostrzonych rygorów. Zmniejszony ruch na granicy w piątek świadczy o tym, że większość pracowników zdecydowała bądź o czasowym zamieszkaniu w Czechach, bądź np. skorzystaniu z urlopów u czeskich pracodawców i innych form wolnego.

"Obecnie ruch na przejściach w Gorzyczkach i Chałupkach odbywa się płynnie, bez żadnych korków. Zdecydowanie dominują samochody ciężarowe i busy z towarem, samochodów osobowych jest bardzo niewiele" - powiedziała PAP mjr Walczak, wskazując, iż zwiększoną falę powrotów pracowników z Czech strażnicy graniczny zaobserwowali w czwartek po południu i wieczorem - był to ostatni moment, kiedy osoby zatrudnione w Czechach mogły wjechać do Polski bez obowiązku 14-dniowej kwarantanny.

Wcześniej, po wprowadzeniu kontroli, wśród przekraczających polsko-czeską granicę kierowców, dominowały grupy zwolnione z kwarantanny - kierowcy ciężarówek i busów oraz właśnie pracownicy zatrudnieni w Czechach, wracający po pracy do domów w Polsce.

W sprawie objęcia kwarantanną osób zatrudnionych w Czechach interweniowali w ostatnich dniach śląscy samorządowcy. Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman zaapelowała o wdrożenie rozwiązań osłonowych dla tych osób, oceniając, że dla wielu z nich może to oznaczać utratę pracy.

Wcześniej o rezygnację z obowiązkowej kwarantanny osób wracających z pracy w Czechach zaapelowali m.in. burmistrz Cieszyna oraz starostowie cieszyński i wodzisławski. Tylko w powiecie wodzisławskim sprawa dotyczy nawet 3,5 tys. pracowników, zatrudnionych m.in. w czeskich kopalniach. W Jastrzębiu-Zdroju - jak szacuje Urząd Miasta - skutki tej regulacji odczują setki pracujących za granicą osób i ich rodziny.

Osoby zatrudnione w Czechach w swoich apelach do parlamentarzystów podkreślały, że dotąd przekraczanie granicy państwowej powodowało, iż w ciągu dnia ich stan zdrowia był wielokrotnie kontrolowany przez polskie i czeskie służby poprzez pomiar temperatury, podczas gdy stan zdrowia pracowników zatrudnionych w Polsce często w ogóle nie jest kontrolowany. Zwracają też uwagę na "nieadekwatność i nieproporcjonalność wprowadzonych rozwiązań" - Czechy wprawdzie zamknęły granice dla obywateli 12 państw, w tym Niemiec i Austrii, ale Polacy zostali z zakazu wjazdu wyłączeni.

Ponadto polscy pracownicy zatrudnieni w czeskich zakładach czują się dyskryminowani z powodu dostępu do świadczeń społecznych. Podkreślają, że o ile inni obywatele polscy powracający z zagranicy i objęci 14-dniową kwarantanną mogą liczyć na stosowne świadczenie wypłacane przez pracodawcę lub ZUS, oni mogą liczyć jedynie na zaświadczenie sanepidu na potrzeby czeskiego pracodawcy. Pracownicy z Polski obawiają się, że w efekcie obecnej sytuacji za jakiś czas zostaną zastąpieni przez Czechów, którzy w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią stracili pracę. Według ostatnich szacunków, w tej sytuacji w Czechach znalazło się około 800 tys. osób.

Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. w Czechach zatrudnionych było ok. 47,5 tys. Polaków. Statystyka nie obejmowała osób, które w Czechach założyły działalność gospodarczą.