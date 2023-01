Śląskie: Strzelnica laserowa powstała czechowickim zespole szkół

Strzelnica laserowa powstała w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach. Udostępniona zostanie 1 lutego. Będą się w niej odbywały m.in. lekcje w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – podało w poniedziałek bielskie starostwo.

"Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo naszych uczniów. Mówimy o strzelnicy wirtualnej, co oznacza, że nikt tutaj krzywdy sobie nie zrobi. Zajęcia w kilkuosobowych grupach będzie prowadził instruktor z odpowiednimi certyfikatami" - powiedziała Dorota Nikiel, która w zarządzie powiatu odpowiada za oświatę.

W czechowickiej placówce powstała czterostanowiskowa strzelnica laserowa, przystosowana do szkolenia strzeleckiego.

"Podstawą zajęć będzie nauka bezpiecznego obsługiwania broni. Młodzież ma wiedzieć, jak się obchodzić z pistoletem, gdyby kiedykolwiek dostała go do ręki. Od tego zaczniemy edukację. Chcemy też promować strzelectwo sportowe" - powiedział instruktor Jarosław Grzybowski.

Broń, która znalazła się na wyposażeniu, ma te same wymiary i wagę, co prawdziwe odpowiedniki: pistolety Glock i karabiny automatyczne M4. Obsługa niczym się zatem nie różni. Broń na strzelnicy ma jednak nakładę laserową, co powoduje, że jej używanie jest bezpieczne. Na wyposażeniu są cztery glocki i tyle samo M4.

"Uczniowie nauczą się, że jeśli nie strzelają, to palec zawsze trzymamy poza spustem, a lufę kierujemy w bezpiecznym kierunku. Nie celujemy w ludzi lub zwierzęta. Młodzież dowie się, jak rozładować broń i wymienić magazynek" - powiedział Grzybowski.

Rzecznik powiatu bielskiego Magdalena Fritz powiedziała, że blisko 200 tys. zł pozyskano na ten cel w konkursie ministra obrony narodowej pod nazwą "Strzelnica w powiecie 2022". Samorząd dołożył do przedsięwzięcia 50 tys. zł. Obiekt zostanie otwarty 1 lutego.

W czechowickim zespole szkół uczy się ok. 1 tys. uczniów. Powiat bielski jest jego jednostką prowadzącą.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl