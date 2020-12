Śląskie: Świętochłowice dostały 28 mln zł rządowych dotacji do inwestycji

Łącznie 28 mln zł dotacji do siedmiu projektów inwestycyjnych otrzymał samorząd Świętochłowic (Śląskie) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze miasta wskazują, że otrzymane wsparcie to jedna dziesiąta jego rocznego budżetu.

O realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w woj. śląskim mówili na środowej konferencji prasowej w Katowicach marszałek regionu Jakub Chełstowski oraz prezydent Świętochłowic Daniel Beger i wiceprezydent tego miasta Adam Trzebinczyk.

We wtorek wojewoda śląski podał m.in., że z 12-miliardowego RFIL do woj. śląskiego trafiło już niespełna 1,3 mld zł - ponad 700 mln zł w pierwszym podziale, w którym środki (łącznie 6 mld zł) kierowano latem do wszystkich gmin i powiatów w kraju, a także 531,7 mln zł do ponad 100 zgłoszonych projektów w ostatnio rozstrzygniętym naborze wniosków (z ogólnopolską pulą 4,35 mld zł).

"Takich miejsc jak Świętochłowice, które otrzymują wsparcie na punktowe zadania, jest bardzo dużo w woj. śląskim" - mówił o dofinansowanych projektach z regionu marszałek Chełstowski. "To wielka zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze raz moje gorące podziękowania; cieszymy się, bo te środki są ważne" - akcentował.

"Dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to generalnie 10 proc. budżetu Świętochłowic, przy czym w kontekście inwestycji mówimy o rekordowym budżecie: w przyszłym roku przekroczymy kwotę 300 mln zł. Na razie prognozujemy budżet 320 mln zł - bez uwzględnienia środków z rządowego funduszu i bez przesunięć z Metropolitalnego Funduszu Solidarności" - zastrzegł Beger.

Ocenił, że dotacje z RFIL zagwarantują realizację najważniejszych planowanych inwestycji. "Wsparcie finansowe, jakie dziś otrzymaliśmy, jest gigantyczne, niespotykane na dotychczasową skalę. Dzięki tym środkom zrealizujemy aż siedem dużych projektów, które w przyszłości będą generować dodatkowe przychody, a te z kolei będą przeznaczane na kolejne inwestycje" - mówił.

Największa dotacja - 14 mln zł - trafi na remont ul. Przemysłowej wraz z budową zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej. Zjazd z DTŚ udostępni blisko 30 ha nowych terenów inwestycyjnych i ułatwi dojazd do firm działających w dzielnicy Lipiny. Ponadto, 5 mln zł trafi na przygotowywany remont ul. Łagiewnickiej w dzielnicy Chropaczów - od ul. Barlickiego do granicy miasta - z wymianą torowiska.

Miasto planuje też przedłużenie częściowo zmodernizowanej dotąd ul. Zielonej do projektowanego ronda z ul. Ceramiczną i ul. Wojska Polskiego (dotacja 3,5 mln zł), aby udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Zgoda.

Kolejne projekty to modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 5 (dotacja 800 tys. zł), modernizacja i przebudowa boiska sportowego na terenie ośrodka "Skałka" (dotacja 1,2 mln zł) i budowa w tym samym ośrodku energooszczędnej hali sportowej (dotacja 2 mln zł) i modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, z budową przedszkola i rewitalizacją terenu parkowo-rekreacyjnego przy MDK (dotacja 1,5 mln zł).