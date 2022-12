Śląskie: Świętochłowice przekazały spółce SIM Śląsk grunt pod cztery budynki ze 146 mieszkaniami

Samorząd Świętochłowic przekazał spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIMŚląsk grunt pod budowę czterech budynków mieszkalnych przy ul. Śląskiej w dzielnicy Zgoda. Ma tam powstać 146 mieszkań.

Spółkę SIMŚląsk, w ramach której Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze mają z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe, powołano w maju ub. roku. Jej flagową inwestycją, której pierwszy etap ma ruszyć w 2023 r. jest budowa w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej, gdzie KZN dysponuje działką umożliwiającą budowę 1,5 tys. mieszkań.

Jak wynika z informacji we wtorkowym biuletynie świętochłowickiego magistratu, trwają przygotowania do budowy czterech dwusegmentowych budynków przy ul. Śląskiej w dzielnicy Zgoda. Na przekazanym spółce w ub. tygodniu terenie powstać ma 146 mieszkań.

Świętochłowicki magistrat wyjaśnia, że będzie to oferta dla osób, które ze względów finansowych nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego i skorzystać z oferty deweloperskiej, ale też nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego. Zyskają one możliwość wynajęcia mieszkania z opcją wykupu lokalu.

"Jestem przekonany, że zwiększenie potencjału mieszkaniowego pozytywnie wpłynie na pozostałe aspekty rozwoju Świętochłowic. Rozwój mieszkalnictwa jest niewątpliwie jednym z niezwykle istotnych obszarów działań mających na celu nie tylko zmianę wizerunku miasta, ale przede wszystkim wzrost jakości życia mieszkańców" - powiedział prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

Nieruchomość, która została wniesiona do spółki, mieści się w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej, na 3 działkach o łącznej powierzchni 1,7890 ha. Koncepcja architektoniczna zakłada wybudowanie 146 lokali mieszkalnych, mieszczących się w czterech dwusegmentowych budynkach. Koncepcja zakłada budowę dróg dojazdowych, parkingów naziemnych, placu zabaw oraz terenów zielonych.

Spółka SIM Śląsk planuje rozpocząć realizację inwestycji budowalnej w połowie 2024 r., a prace budowlane mają potrwać ok. 2 lata. Jak przy każdej inwestycji SIM Śląsk, wybudowane mieszkania będą w standardzie "pod klucz", to znaczy gotowe do zamieszkania.

Świętochłowice liczą na nowych mieszkańców ze względu na lokalizację w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, intensywnie rozwijającą się komunikację i doskonaloną ofertę edukacji oraz rekreacji.

Do spółki SIM Śląsk przystąpiły z udziałami po 3 mln zł - wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji - cztery miasta, wespół z KZN. Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wniosły też miejskie działki, na których powstawać mają w pierwszych etapach inwestycje liczące od kilkudziesięciu do ponad stu lokali. W Chorzowie inwestycja - docelowo osiedle na 1,5 tys. mieszkań - ma być realizowana na gruntach należących do KZN.

W ub. roku, w pierwszym etapie działań, KZN wniósł do spółki 3 ha z 23 dysponowanych tam hektarów. W Zabrzu na działce miasta powstać mają w pierwszym etapie 94 mieszkania, w Tarnowskich Górach w tej samej formule przy ul. Andersa w dzielnicy Lasowice ma być budowanych 120 mieszkań; w Świętochłowicach w pierwszym kroku zapowiadano 110 mieszkań.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl