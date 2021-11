Śląskie: Świętochłowice wymieniły ponad 630 lamp ulicznych

Projekt wymiany ponad 630 lamp ulicznych na energooszczędne zakończył samorząd Świętochłowic. Kosztem nieco ponad 920 tys. zł miasto wymieniło ogółem źródła światła na ok. 30 ulicach, alejach i parkach.

Jak podał w swoim środowym biuletynie świętochłowicki magistrat, w toku zrealizowanego już projektu "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice" wymieniono w sumie 632 oprawy oświetleniowe uliczne, parkowe i tunelowe.

W II etapie prac zamontowano nowe ledowe oprawy oświetleniowe w ok. 30 lokalizacjach obejmujących całe ulice bądź ich odcinki, aleje parkowe czy tunele. Wcześniej, w pierwszym etapie prac, miasto wymieniło ponad 80 opraw na placach przy świętochłowickich kościołach.

Lokalny samorząd akcentuje, że nowe lampy dadzą oszczędność zużycia energii elektrycznej na poziomie ponad 70 proc. Przełoży się to m.in. na ograniczenie kosztów utrzymania oświetlenia, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii i poprawę bezpieczeństwa miejsc objętych projektem.

Koszt realizacji całości zadania wyniósł 922,3 tys. zł , z czego 85 proc. zapewniło finansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Miasto dostało tę dotację w jednym z konkursów tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 .

Nabór wniosków do tego konkursu trwał od końca października 2019 r. do lutego 2020 r. Budżet naboru wynosił 34,3 mln zł - przy maksymalnym poziomie dofinansowania 95 proc. Zarejestrowano 19 wniosków, do dofinansowania wybrano 18.

Najwyżej oceniony został projekt Gliwic z dofinansowaniem ponad 3,9 mln zł, zakładający modernizację 1 958 punktów oświetlenia ulicznego. Największe jednostkowe dofinansowanie - 6,5 mln zł - otrzymały Tychy. Oszacowany na 1,58 mln zł projekt Świętochłowic, miał zapewnioną dotację do 1,35 mln zł (85 proc. kosztów kwalifikowanych).

Dotacje trafiły też wówczas do: Będzina, Miedźnej, Lędzin, Orzesza, Mysłowic, Woźnik, Chełma Śląskiego, Świętochłowic, Wojkowic, Tramwajów Śląskich (spółka kilkunastu lokalnych samorządów), Ornontowic, Bierunia, Pawłowic, Kobióra, Toszka oraz Ciasnej.

Był to już kolejny konkurs wniosków o dotacje do modernizacji oświetlenia ulicznego w centralnej części woj. śląskiego. W poprzednim naborze, rozstrzygniętym we wrześniu ub. roku, do dofinansowania łączną kwotą 56,04 mln zł wybrano 15 projektów o łącznej wartości 74,4 mln zł.

Konkursy w zakresie m.in. oświetlenia ulicznego prowadzone były w ramach działań śląskiego RPO dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w tzw. poddziałaniu 4.5.1 ZIT.

Narzędzie ZIT zakłada znaczny udział w wyborze projektów samorządów lokalnych. W woj. śląskim wykorzystywane jest we wszystkich subregionach (w największym subregionie centralnym pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne - RIT).

W woj. śląskim poprzez lokalne samorządy wdrażające ZIT i RIT rozdzielono ok. 32 proc. środków tamtejszego RPO na lata 2014-2020 (RPO). Dostały one do podziału łącznie 1,1 mld euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl