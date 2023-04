Śląskie: Sześć szpitali z dotacjami na 105 mln zł z REACT-EU

Promesy inwestycyjne na łącznie 105 mln zł wręczyli w poniedziałek przedstawicielom siedmiu szpitali z woj. śląskiego minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Środki pochodzą z unijnego instrumentu REACT-EU.

W konkursie REACT-EU "Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia" do rozdysponowania było 520 mln zł; w lutym br. wybrano 33 projekty, z czego osiem placówek z woj. śląskiego. W efekcie - jak podał podczas uroczystości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej - do regionu trafia 105 mln zł z puli 520 mln zł

Puda obrazował, że wydawałoby się, że Covid za nami, pandemia minęła. "Są osoby, które nawet uważają, że nie ma problemu, ale my doskonale wiemy, zdajemy sobie sprawę, że skutki Covidu nadal wpływają na nasze codzienne życie" - deklarował, wskazując m.in. na działania związane z walką z pandemią, m.in. z powikłaniami kardiologicznymi czy pulmonologicznymi.

"Rozwiązujemy problemy z tym związane, dzięki tym razem funduszom europejskim z funduszu REACT-EU. To środki, które mają być przeznaczone dla oddziałów szpitalnych i takie realne wsparcie dla tych wszystkich, którzy na co dzień korzystają ze służby zdrowia" - uznał minister funduszy podkreślając, że są to środki, które mogą zapewniać 100 proc. wartości inwestycji.

Szef MFiPR zrelacjonował, że w ramach tego mechanizmu udało się już przekazać m.in. 300 mln zł na cyfryzację podstawowej opieki zdrowotnej, 148 mln zł na wsparcie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 269 mln zł na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a 216 mln zł na szpitalne oddziały zakaźne oraz współpracujące z nimi pracownie diagnostyczne.

Minister zdrowia nawiązał do innych wcześniejszych dofinansowań, m.in. puli ze środków budżetowych dla szpitali lokalnych w ramach zwalczania Covidu i doposażenia szpitali, które brały aktywnie udział w tej walce.

"To pokazuje z jak ogromną ofensywą, jeżeli chodzi o inwestycje, mamy do czynienia w systemie opieki zdrowotnej, bo rzeczywistość wygląda tak, że oprócz nakładów na nowe budynki, na remonty, to tak jak dzisiaj w konkursie mamy m.in. kwestię transplantologii, to jest ogromna skala zakupów sprzętowych, doposażenia, które ostatecznie służy naszym pacjentowi i pomaga stosować czy realizować te najlepszy standardy jeżeli chodzi o procedury medyczne" - przekonywał Niedzielski.

Ocenił też, że poniedziałkowa uroczystość - odbywająca się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - pokazuje, jak ważną rolę odgrywa woj. śląskie w myśleniu o całym systemie opieki zdrowotnej, ale też myśleniu o gospodarce.

"I na pewno tutaj patronat premiera Mateusza Morawieckiego ma ogromne znaczenie, bo Śląsk jako taki rzeczywiście jest liderem chociażby w tej puli środków, którą będziemy w postaci czeków teraz dystrybuowali. Śląsk jest tym regionem, który otrzyma największą pulę, jeżeli chodzi o poszczególne regiony" - dodał Niedzielski, nawiązując do katowickiego okręgu poselskiego szefa rządu.

Zgodnie z oznaczeniem wręczonych w poniedziałek promes Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zrealizuje przy wsparciu z REACT-EU projekt "Wyposażenie i modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej" o wartości 5,9 mln zł. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będzie realizował "Roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia" o wartości blisko 20 mln zł.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykona "Roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia" o wartości 20 mln zł. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zrealizuje "Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia" o wartości 19,8 mln zł.

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będzie realizowało zadanie "Roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia" o wartości 9,3 mln zł. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykona "Roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia" o wartości 17,6 mln zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach też wykona "Roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego" o wartości 8,4 mln zł. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dostało 10 mln zł na "Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl