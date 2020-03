Śląskie: ŚZGiP: samorządy starają się pomagać przedsiębiorcom

Obniżanie stawek czynszu za lokale oraz dzierżawę, a także odraczanie terminów płatności lub rozkładanie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości – to najczęstsze formy pomocy samorządów woj. śląskiego dla firm w okresie zagrożenia epidemicznego.

Instrumenty wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez samorządy regionu zebrał zrzeszający je Śląski Związek Gmin i Powiatów. To największa organizacją samorządu lokalnego w województwie i jedna z największych w Polsce. Zrzesza 140 jednostek samorządu, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego na prawach powiatu.

ŚZGiP przypomniał, że obecne działania samorządów kierowane są do przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, albo którzy z powodu epidemii utracili znaczną część przychodów.

"Z zebranych informacji wynika, że najczęstszym instrumentem wsparcia jest obniżenie stawek czynszu za lokale użytkowe oraz dzierżawę na określonych warunkach" - powiedziała cytowana w informacji ŚZGiP skarbniczka Rudy Śląskiej, członkini komisji skarbników Związku Ewa Guziel.

"Równie często jest to też odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości - za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. W szczególnych przypadkach gminy decydują się na umorzenie zaległości z wyżej wskazanych tytułów za ten okres" - dodała Guziel.

Możliwe jest również czasowe zwolnienie z obowiązku opłat czynszowych i za dzierżawę, jeśli przedsiębiorca został zmuszony do zamknięcia swoich lokali użytkowych (i zawiesił działalność).

Możliwość odraczania terminów płatności lub rozkładanie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości (za okres trwania stanu zagrożenia) odnosi się do: podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, rolny, leśny), czynszów za najem lokali gminnych lub opłat za dzierżawę gruntu. Możliwe jest także umarzanie w całości lub części odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych.

"W większości przypadków instrumenty te mogą być uruchomione na wniosek konkretnego przedsiębiorcy. Każdorazowo taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i w oparciu o ocenę aktualnej sytuacji danego podmiotu gospodarczego. To wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami pomocy publicznej dla przedsiębiorców" - podkreśliła skarbniczka Rudy Śląskiej.

"To, czy konkretny instrument jest wprowadzany lub rozważany w danym mieście, zależy m.in. od sytuacji finansowej konkretnego samorządu. Jednak bezdyskusyjne jest to, że samorządy starają się wyciągać pomocną dłoń" - ocenił cytowany przewodniczący związku, prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jak zastrzeżono w informacji ŚZGiP, tegoroczne budżety samorządowe jeszcze przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa były znacząco nadszarpnięte, w następstwie zewnętrznych czynników, jak zmniejszenie dochodów z PIT, wzrost cen energii czy wzrost kosztów usług oferowanych samorządom przez firmy na rynku.

Związek zadeklarował, że mimo to jego gminy i powiaty członkowskie są gotowe - w miarę możliwości - do pomocy zarówno sektorowi prywatnemu, jak i całej wspólnocie lokalnej. Przedstawiciele organizacji zastrzegli jednocześnie, że pomoc ta nie zastąpi systemowych rozwiązań na poziomie centralnym, jednak może być ich uzupełnieniem.

ŚZGiP podał ponadto, że samorządy starają się w stanie zagrożenia pomagać mieszkańcom - często we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, grupami nieformalnymi czy podmiotami gospodarczymi. Zachęcają do korzystania z usług lokalnych rzemieślników, usług cateringowych z dowozem do domu czy same organizują akcje dostarczania żywności do osób starszych, potrzebujących lub tych, które odbywają kwarantannę.

Sam Związek kieruje do władz centralnych lub regionalnych najważniejsze postulaty samorządowe dotyczące aktualnej sytuacji; zapewnia też wymianę informacji związanych z zarządzaniem kryzysem.