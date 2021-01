Śląskie: Szpital dziecięcy dostanie 14 mln zł na walkę z koronawirusem i nowy sprzęt

Ponad 14 mln unijnego i rządowego wsparcia otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach na walkę z koronawirusem i nowy sprzęt, który m.in. pozwoli unowocześnić szpitalne laboratorium.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonują w nim 24 poradnie specjalistyczne i 18 oddziałów szpitalnych, na których bazie działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rocznie placówka hospitalizuje ok. 17 tys. pacjentów, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym oddziale ratunkowym.

Jak poinformował we wtorek rzecznik placówki Wojciech Gumułka, otrzyma ona blisko 14,3 mln zł w ramach unijnego projektu, do którego wkład własny w całości pokryje dofinansowanie rządowe.

Dzięki tym pieniądzom szpital kupi m.in. 250 nowych łóżek, 25 kardiomonitorów, 2 aparaty USG, defibrylatory i pompy infuzyjne, a także nowe wózki anestezjologiczne, dozowniki tlenu, urządzenia do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, monitory OIT, monitory rzutu serca, tory wizyjne, wózki do transportu chorych, nebulizatory, pulsoksymetry i respiratory.

Pieniądze z projektu pozwolą też na unowocześnienie szpitalnego laboratorium, do którego zostaną kupione nowoczesne chłodnie laboratoryjne, komora laminarna, cieplarka, wirówka laboratoryjna i wytrząsarka.

Środki z projektu umożliwią również kupno samobieżnych maszyn czyszczących, lamp bakteriobójczych, myjni dezynfekcyjnych i urządzeń do dekontaminacji powietrza. Sfinansują zakup nowych agregatów prądotwórczych i urządzeń sterujących pracą instalacji wentylacyjnych. Ponadto dzięki projektowi szpital kupi 7 tys. szybkich testów wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2.

"To bardzo istotne wsparcie dla naszej placówki. Dofinansowanie pomoże nam skuteczniej chronić się przed koronawirusem i go zwalczać. Zakupy i inwestycje sfinansowane z projektu unowocześnią nasz szpital i przyczynią się do poprawy jakości leczenia oraz komfortu pacjentów" - ocenił cytowany przez Gumułkę dyrektor GCZD Marian Kreis.

Całkowita wartość projektu "Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach" wynosi blisko 14,3 mln zł. 85 proc. tej kwoty (12,1 mln zł) to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozostałe 15 proc. (ponad 2,1 mln zł) to dofinansowanie rządowe. Pieniądze europejskie w projekcie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z tzw. działania dotyczącego infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń studentów polskich i zagranicznych. Prowadzone jest również kształcenie przed- i podyplomowe, w tym specjalizacje, staże i kursy specjalistyczne w zawodach medycznych. Szpital w Katowicach to jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci. Placówka zatrudnia ponad tysiąc pracowników.