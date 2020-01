Śląskie: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozszerzy e-usługi

Bielski Szpital Wojewódzki zamierza przystąpić do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed, która ma ruszyć do 2022 r. Pozwoli to rozszerzyć zakres medycznych e-usług, a pacjenci będą mieli lepszy kontakt z placówką przez internet podał szpital.

"Platforma eCareMed jest odpowiedzią na zwiększające się zadania w obszarze zdrowia. Będzie realizowała potrzeby pacjentów w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych, usług telemedycznych, w tym rehabilitacji kardiologicznej i opieki pozaszpitalnej. To projekt interdyscyplinarny łączący obszary medycyny, informatyki i zarządzania" - wyjaśniła rzecznik szpitala Anna Szafrańska.

Bielski szpital jest jedną z 11 placówek w Śląskiem, które zainteresowane są realizacją projektu.

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych szpitala Łukasz Matlakiewicz poinformował, że budowa platformy dofinansowana będzie z dotacji UE.

"Nasza placówka wystąpiła o 7,7 mln zł dotacji. Całość wydatków związanych z udziałem szpitala wojewódzkiego w projekcie wynosi ponad 9 mln zł" - powiedział. Dodał, że brakujące fundusze przekaże województwo śląskie.

Za 9 mln zł placówka ma kupić m.in. komputery, serwery i urządzenia sieciowe. "Podniesiemy jakość e-usług, poszerzymy ich zakres i rozpowszechnimy" - dodał Matlakiewicz.

Dyrektor wyraził nadzieję, że umowa na dofinansowanie podpisana zostanie po pierwszym kwartale tego roku.

Według Anny Szafrańskiej, realizacja eCareMed oznacza wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych we wszystkich 11 szpitalach uczestniczących w projekcie. Możliwy będzie m.in. przepływ między nimi informacji o diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji czy monitorowanie stanu pacjentów.

Szafrańska dodała, że w szpitalu zainstalowane zostaną m.in. elektroniczny system zarządzania ruchem pacjentów, innowacyjny system obiegu dokumentów, a także nowa poczta elektroniczna. "Chorzy będą korzystali z mobilnej aplikacji, która pozwoli na bieżący dostęp do dokumentacji medycznej" - wskazała.

Wprowadzony zostanie też katalog e-usług zawierający interaktywne formularze, które pozwolą na zdalny kontakt ze szpitalem i ocenę jego działalności.

Koszt uruchomienia Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed to ponad 78 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie ponad 67 mln zł.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.