Śląskie: Tarcza antykryzysowa dla ponad 80 tys. pracowników

Pracodawcy z woj. śląskiego złożyli dotąd wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń ponad 80 tys. pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy lub wysłano na postojowe - zatwierdzono już wsparcie dla ponad 34 tys. z nich. W marcu urzędy pracy nie odnotowały wzmożonego napływu bezrobotnych.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w dotkniętych kryzysem firmach przez trzy miesiące to jedno z rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej, która ma złagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa i uratować miejsca pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach ocenia zainteresowane tym instrumentem w regionie jako bardzo duże.

"Cały czas przyjmujemy wnioski i jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcami. Wsparcie uruchamiają też powiatowe urzędy pracy, które m.in. dysponują instrumentami, w których wysokość dofinansowania do wynagrodzeń jest uzależniona od spadku obrotów i może wynieść nawet 90 proc. minimalnego wynagrodzenia" - powiedział w środę PAP rzecznik katowickiego WUP Arkadiusz Kaczor.

Do Urzędu wpłynęły dotąd wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na łączną kwotę blisko 383 mln zł.

Wśród złożonych dotąd wniosków dominują firmy, w których pracownikom obniżono wymiar czasu pracy, a tym samym wynagrodzenia - dotyczy to ponad 51,5 tys. osób. Kolejne prawie 30,3 tys. to pracownicy wysłani na postojowe w związku z wstrzymaniem produkcji w ich firmach.

"Do wtorku pozytywnie oceniono wnioski o łącznej wartości ponad 159,4 mln zł, a suma pracowników objętych wsparciem we wszystkich pozytywnie ocenionych wnioskach przekracza 34 tys. osób. Dokonywane przelewy stanowią - na pierwszy miesiąc - jedną trzecią kwoty pozytywnie ocenionych wniosków" - poinformował rzecznik WUP.

O wsparcie wnioskują przedsiębiorstwa różnej wielkości - od niewielkich firm po duże koncerny, a przekrój branż, w których działają, jest bardzo szeroki - od firm produkcyjnych (np. z branży motoryzacyjnej), poprzez logistyczne, po podmioty z branży usługowej, handlowej czy np. rozrywkowej. Korzystając ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej firmy deklarują, że przez kolejne pół roku nie będą zwalniać pracowników.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 32 757 33 11 działa infolinia, na którą dzwonią przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia na ochronę miejsc pracy. Infolinia działa między godz. 7.30 a 19.00. Dodatkowo uruchomiono kolejne numery telefonów w oddziałach zamiejscowych Urzędu w Częstochowie (nr 34 363-38-61 wew. 284) i Bielsku-Białej (33 813 69 77). Szczegółowe informacje są także dostępne na stronach internetowych urzędów pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że do końca marca kryzys spowodowany pandemią koronawirusa nie przyczynił się do wzrostu liczby osób bezrobotnych w regionie - liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w woj. śląskim w końcu marca wyniosła 71 tys. 709 osób i była o 343 osoby niższa niż w miesiącu poprzednim.

Dane za marzec wskazują, że pracodawcy częściej niż w poprzednich miesiącach sygnalizują zamiar zwolnień pracowników, z reguły jednak liczba faktycznie zwalnianych osób jest mniejsza od zapowiadanej.

W styczniu br. pracodawcy z woj. śląskiego zgłosili zamiar zwolnienia 106 osób, faktycznie zaś zwolniono w tym miesiącu 172 osoby. W lutym zapowiedziano zwolnienie 370 pracowników, a zwolniono 112. Natomiast w marcu w regionie zamiar zwolnienia 1075 osób zgłosiło 19 zakładów, zaś faktycznie zwolniono w tym miesiącu 247 osób z 14 firm.

W całym ub. roku pracodawcy w woj. śląskim zgłosili zamiar zwolnienia 2 tys. 181 osób, a faktycznie zwolniono w formule zwolnień grupowych 1 tys. 448 pracowników.

Zwiększoną liczbę zgłaszanych zwolnień grupowych urzędy pracy odnotowują także w kwietniu. Najwięcej zgłoszeń o zamiarze zwolnień grupowych od początku marca do połowy kwietnia napłynęło z Częstochowy i okolic (ponad 730 osób), Katowic (ok. 250 osób) oraz okolic Pszczyny (ok. 200) i Dąbrowy Górniczej (ponad 200).

W styczniu br. w woj. śląskim zarejestrowało się w sumie 14 tys. 886 osób bezrobotnych, w lutym 12 tys. 38, a w marcu 9 tys. 704. Od 1 do 13 kwietnia w woj. śląskim zarejestrowało się 3 tys. 351 bezrobotnych, z czego 355 to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a 197 - osoby, które wróciły do Polski z zagranicy. Dane te nie potwierdzają, jak dotąd, wzmożonego napływu bezrobotnych w regionie w efekcie pandemii koronawirusa.