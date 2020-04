Śląskie: Tarcza antykryzysowa już dla ponad 60 tys. pracowników

Pracodawcy z woj. śląskiego złożyli dotąd wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń ponad 60 tys. pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy lub wysłano na postojowe. Jednocześnie wzrosła liczba zapowiadanych zwolnień grupowych – od początku marca zgłoszono zamiar zwolnienia ponad 1,4 tys. osób.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w dotkniętych kryzysem firmach przez trzy miesiące to jedno z rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej, która ma złagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa i uratować miejsca pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach ocenia zainteresowane tym instrumentem w regionie jako bardzo duże.

"Do 10 kwietnia wpłynęło 715 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na łączną kwotę 274 mln zł. Część wniosków zostało już skierowanych do płatności" - powiedział w środę PAP rzecznik katowickiego WUP Arkadiusz Kaczor, zastrzegając, że liczba wniosków stale rośnie.

Wśród złożonych dotąd wniosków dominują firmy, w których pracownikom obniżono wymiar czasu pracy, a tym samym wynagrodzenia - dotyczy to ponad 32,6 tys. osób. Kolejne 28,8 tys. to pracownicy wysłani na postojowe w związku z wstrzymaniem produkcji w ich firmach.

Przedstawiciele urzędu pracy wskazują, że dane dotyczące liczby wniosków oraz pracowników objętych rozwiązaniami tarczy antykryzysowej szybko się zmieniają. Np. we wtorek zamiar obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń o 20 proc. ogłosiła Polska Grupa Górnicza - jeden z największych pracodawców w regionie. Jeżeli w czwartek związkowcy z tej firmy podpiszą stosowne porozumienie, "tarcza" obejmie dalsze ok. 41 tys. osób, a PGG otrzyma miesięcznie ponad 70 mln zł dofinansowania.

Jak poinformował rzecznik WUP, o wsparcie wnioskują przedsiębiorstwa różnej wielkości - od niewielkich firm po duże koncerny, a przekrój branż, w których działają, jest bardzo szeroki - od firm produkcyjnych (np. z branży motoryzacyjnej), poprzez logistyczne, po podmioty z branży usługowej, handlowej czy np. rozrywkowej.

"Widać olbrzymią determinację pracodawców, by utrzymać miejsca pracy. Firmy zdają sobie sprawę, że kryzys kiedyś minie, i aby z niego wyjść, będą potrzebowały sprawdzonej, wykwalifikowanej załogi - dlatego robią wszystko, by tę załogę zatrzymać" - ocenił Arkadiusz Kaczor, zachęcając przedsiębiorców do kontaktu z urzędem pracy i zasięgnięcia informacji na temat formalności związanych z korzystaniem z rozwiązań tarczy antykryzysowej.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 32 757 33 11 działa infolinia, na którą nieprzerwane dzwonią przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia na ochronę miejsc pracy. Infolinia działa między 7.30 a 19.00. Dodatkowo uruchomiono kolejne numery telefonów w oddziałach zamiejscowych Urzędu w Częstochowie (nr 34 363-38-61 wew. 284) i Bielsku-Białej (33 813 69 77). Szczegółowe informacje są także dostępne na stronach internetowych urzędów pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ocenie rzecznika katowickiego WUP, jest jeszcze zbyt wcześnie na rzetelną ocenę, w jakim stopniu kryzys związany z pandemią koronawirusa przekłada się na liczbę zwolnień grupowych oraz osób bezrobotnych. Dane za marzec i pierwszą połowę kwietnia wskazują, że pracodawcy częściej niż w poprzednich miesiącach sygnalizują zamiar zwolnień pracowników, z reguły jednak liczba faktycznie zwalnianych osób jest mniejsza od zapowiadanej.

W styczniu br. pracodawcy z woj. śląskiego zgłosili zamiar zwolnienia 106 osób, faktycznie zaś zwolniono w tym miesiącu 172 osoby. W lutym zapowiedziano zwolnienie 370 pracowników, a zwolniono 112. Natomiast od początku marca do 14 kwietnia w regionie zgłoszono zamiar zwolnienia 1452 osób - to więcej niż faktycznie zwolniono w formule zwolnień grupowych w woj. śląskim w całym ubiegłym roku (1448 osób, wobec 2181 zgłoszonych).

Najwięcej zgłoszeń o zamiarze zwolnień grupowych od początku marca do połowy kwietnia napłynęło z Częstochowy i okolic (ponad 730 osób), Katowic (ok. 250 osób) oraz okolic Pszczyny (ok. 200) i Dąbrowy Górniczej (ponad 200).

W woj. śląskim będą też odczuwalne zwolnienia zapowiedziane przez firmy działające w całej Polsce. Jak podał urząd pracy, np. Santander Consumer Bank zawiadomił o planowanym zwolnieniu 430 pracowników w różnych częściach Polski (w okresie od drugiego kwartału br. do wiosny 2021), Orange Polska - 1250 pracowników, a Elektrobudowa SA - 495 pracowników (od kwietnia do lipca br.).

W styczniu br. w woj. śląskim zarejestrowało się w sumie 14.886 osób bezrobotnych, w lutym 12.038, a w marcu 9.704. Od 1 do 13 kwietnia w woj. śląskim zarejestrowało się 3351 bezrobotnych, z czego 355 to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a 197 to osoby, które wróciły do Polski z zagranicy. Dane te nie potwierdzają, jak dotąd, wzmożonego napływu bezrobotnych w regionie w efekcie pandemii koronawirusa.