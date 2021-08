Śląskie: Tauron operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania w kolejnych miastach

Tauron będzie operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcą usług ładowania aut elektrycznych w kolejnych pięciu miastach woj. śląskiego, a także w Opolu - zdecydował Urząd Regulacji Energetyki (URE). W Radomiu operatorem będzie spółka PGE Obrót.

"Obserwujemy, że Śląsk może stać się jednym z bardziej rozwiniętych elektromobilnie regionów w Polsce, pod względem rozbudowanej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG" - podał URE w czwartkowym komunikacie.

Dotąd prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji oraz dostawców usług ładowania łącznie w 23 miastach - najwięcej jest ich w województwie śląskim.

W ostatnim czasie spółka PGE Obrót została wyznaczona przez URE do pełnienia funkcji operatora w Radomiu, natomiast spółki Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE - w Opolu, Bytomiu, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Zabrzu. Wcześniej w woj. śląskim wyznaczono już operatora dla Sosnowca, Gliwic i Częstochowy.

Najwięcej wniosków w tym zakresie wpłynęło do URE właśnie z woj. śląskiego - dotąd w sumie osiem miast regionu otrzymało pozytywną decyzję, a dwa wnioski są w trakcie rozpatrywania przez regulatora.

Przedstawiciele URE przypominają, że rozwój elektromobilności oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu, co przekłada się na poprawę czystości powietrza w regionie i dotrzymanie unijnych norm jego jakości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prezes URE w drodze decyzji wyznacza do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania to przedsiębiorstwo energetyczne, które sprzedaje prąd do największej liczby odbiorców końcowych w gminie, gdzie ma pełnić funkcję operatora.

Wyznaczony przez prezesa URE operator jest odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Musi też zapewnić, by w takiej stacji prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.

