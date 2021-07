Śląskie: Tauron zmodernizuje kotłownię w czechowickiej elektrociepłowni

Kosztem 51,8 mln zł w czechowickiej elektrociepłowni Tauron Ciepło powstanie nowoczesna kotłownia szczytowo-rezerwowa wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe. Budowa ruszy w lutym 2022 r., a ciepło popłynie w 2023 r. – podał w poniedziałek Tauron.

Rzecznik Tauron Ciepło Małgorzata Kuś poinformowała, że umowa z wykonawcą została zawarta pod koniec ubiegłego tygodnia. Wartość inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi ok. 51,8 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na luty 2022 r., zaś uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni - w 2023 r.

Kuś powiedziała, że kotłownia składała się będzie z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW. Zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową, gdzie wykorzystywany był tylko olej.

"Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów UE i wpisuje w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." - podkreśliła Małgorzata Kuś.

Jej zdaniem, uruchomienie kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki do 91 proc., tlenków azotu do 78 proc. oraz dwutlenku węgla do 28 proc.

Małgorzata Kuś podkreśliła, że ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w zaawansowanych technologicznie elektrofiltrach, których sprawność w Tauron Ciepło wynosi 99,9 proc.

Rzecznik dodała, że do 2026 r. sieć ciepłownicza Tauron Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt. "Liczba ta ma związek ze znacznym ożywieniem na rynku budowlanym oraz rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów. Ciepło sieciowe jest nie tylko najwygodniejszym sposobem ogrzewania nieruchomości, ale charakteryzuje się także wysoką efektywnością. (…) Tylko w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej Tauron przyłączy w tym roku do sieci 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych. Na 2022 r. zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76" - powiedziała.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. 1000 km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl