Śląskie: Teledetekcja nowym zastosowaniem dronowego pilotażu GZM

Po odsunięciu na przyszłość – z powodu awarii - eksperymentalnego transportu medycznego wykonywanego ponad miastem dronem w trybie automatycznym, koordynatorzy projektu dronowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skoncentrowali się na zastosowaniu urządzeń w teledetekcji.

Jak podało we wtorek biuro prasowe GZM, planowany na wiosnę przelot drona, który przetransportowałby defibrylator, nie odbył się z przyczyn niezależnych ani od Metropolii, ani od miasta Sosnowiec, gdzie transport miał się odbyć. Powodem była przedłużająca się - z powodu braku dostępnych części - awaria automatycznego hangaru, gdzie dron miał startować i lądować.

Przygotowania do wykonania transportu dronem w trybie automatycznym trwały w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez kilka miesięcy. Porozumienie o współpracy przy eksperymentalnych przelotach przedstawiciele GZM, miasta Sosnowiec, dostawców usług dronowych - firm Dronehub oraz Pentacomp, a także Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa zawarli w sierpniu 2021 r.

Celem było przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych testów w realnych warunkach miejskich, w kontekście rozwoju automatycznego transportu pilnych ładunków medycznych z wykorzystaniem dronów. Chodziło o to, aby w niedalekiej przyszłości drony mogły być wykorzystane do świadczenia różnego rodzaju usług, w tym również do transportowania przesyłek ratujących życie.

Jak przekazało we wtorek biuro prasowe Metropolii, pilotaż w Sosnowcu miał być tylko jednym, niewielkim wycinkiem zadań, którymi GZM zajmuje się w ramach rozwoju dronów. Od 2018 roku współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD) - podano.

Celem tej współpracy jest stworzenie warunków dla rozwoju dronów w Polsce, by mogły świadczyć różnego rodzaju usługi w przestrzeni powietrznej nad miastami. Wobec niepowodzenia automatycznego transportu medycznego GZM i miasto Sosnowiec wespół z Instytutem Lotnictwa Sieci Łukasiewicz zaczęły pracować nad pilotażem innego zastosowania również w stolicy Zagłębia.

"Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla planowanych lotów, prowadzące do uzyskania odpowiednich zgód. Pilotaż będzie miał na celu sprawdzenie w praktyce nowych algorytmów teledetekcji dla wyszukiwania i rozpoznawania obiektów na lądzie wraz z diagnozą zmian, a jednocześnie wykonywany będzie minitransport przedmiotów" - podali przedstawiciele GZM.

Przypomnieli, że teledetekcja, czyli rozpoznawanie obiektów i raportowanie zaobserwowanych zmian, jest jednym z kluczowym wyzwań corocznego konkursu technologicznego Droniada.

W tym roku w konkurencji pod nazwą "Drzewo Życia" zadaniem startujących zespołów było znalezienie za pomocą dronów chorych drzew w sadzie i zaaplikowanie im lekarstwa, by choroba nie roznosiła się na inne drzewa. Z kolei podczas konkurencji "Budowa" zadaniem dronów, które wykorzystywały system teledetekcji, było sprawdzenie, czy budowa hali magazynowej przebiega zgodnie z planem oraz czy przestrzegane są wszystkie przepisy BHP.

Teledetekcja wykorzystywana też była w poprzednich latach, gdzie zadaniem uczestników było m.in. znalezienie skradzionych samochodów.

GZM przypomniało także o swoim udziale w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020: Harmony, w którym pracuje z 20 partnerami z ośmiu krajów europejskich na rzecz zrównoważonego przejścia obszarów metropolitalnych do ery mobilności dronowej, oraz Assured-UAM, gdzie pełni rolę lidera działania mającego zdefiniować rekomendacje dla mobilności miejskiej przy użyciu dronów.

Łączna kwota, którą GZM przeznacza na cały program "Drony nad Metropolią" i zaangażowanie w ramach CEDD od 2018 r. do końca 2024 r., to 3,5 mln zł. Do tej pory na działania realizowane w tym obszarze wydano ok. 1,5 mln zł.

