Śląskie: Telefon Wsparcia dla Seniorów także w Wielkanoc

Uruchomiony społecznie pod koniec marca br. w woj. śląskim Telefon Wsparcia dla Seniorów będzie działał także przez święta – zapowiada Śląska Rada ds. Seniorów. Jej przedstawiciele wskazują, że seniorzy dzwonią: po informacje, po konkretną pomoc lub po prostu porozmawiać.

O uruchomieniu telefonu, aby pomóc seniorom, którzy w czasie epidemii samotni siedzą w domach, Śląska Rada - która działa jako organ doradczy marszałka regionu - informowała 27 marca br. Faktycznie przez siedem dni w tygodniu od 7 do 15 godzin dziennie działają cztery numery, w czterech subregionach woj. śląskiego.

"Członkinie Rady: Janina, Krystyna, Wiesława i Ewa zapraszają codziennie, by porozmawiać, pobyć z drugą osobą w ten niecodzienny sposób, ale być może też, by się dowiedzieć, gdzie otrzymać wsparcie" - zaznaczyła współinicjatorka Śląskiej Rady ds. Seniorów Ewa Kulisz. Jak zapewniła, Telefon Wsparcia będzie działał w tym zakresie także w święta wielkanocne.

"Seniorzy dzwonią, żeby po prostu porozmawiać: o zamknięciu, widoku za oknem, (...), dzieciach za granicą; by zapytać, gdzie kupić maseczkę, albo baterie do termometru, który dentysta przyjmuje, czy można wyjść na działkę, czy też żeby prosić o pomoc dla chorego sąsiada, dla siebie - bo nie można dodzwonić się do brata w ośrodku opiekuńczym" - wymieniła Kulisz.

"Pomagamy, jak możemy: sprawdzamy przepisy na stronie rządowej, listę pracujących w czasie epidemii dentystów na stronie NFZ, prosimy przyjaciół o dostarczenie maseczki, wydział polityki społecznej o pomoc dla chorego. Rozmawiamy o wszystkim. Bo chcemy pomóc seniorom, którzy w czasie epidemii samotni siedzą w domach" - zadeklarowała Kulisz.

Obsługujące Telefon Wsparcia dla Seniorów społeczniczki działają w Śląskiej Rady ds. Seniorów, Fundacji Park Śląski, katowickim Stowarzyszeniu Nasze Osiedle Ścigały czy Stowarzyszeniu "Kwiat Jesieni" z siedzibą w Rychwałdzie; jednak z nich jest także społeczną doradczynią prezydent Jastrzębia-Zdroju ds. polityki senioralnej.

W subregionie centralnym woj. śląskiego telefon obsługują: Janina Piwowarczyk (tel. 511 287 927 w godz. 9-17) oraz Ewa Kulisz (tel. 666 031 514 w godz. 7-9 i 17-22), w subregionie północnym - Ewa Kulisz (ten sam numer w g. 9-17), w subregionie południowym Wiesława Mizia (tel. 796 459 762 w godz. 9-17) oraz w subregionie zachodnim Krystyna Jurewicz (tel. 501 531 782 w godz. 15-22).

Śląska Rada ds. Seniorów, uruchamiając telefony wsparcia akcentowała, że z nadzieją i wdzięcznością obserwuje prace służb, instytucji, organizacji, firm, ale też pojedynczych osób walczących o zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dziękując wszystkim niosącym pomoc, apelowała o pamięć o szczególnie zagrożonych osobach starszych, schorowanych.

"Nie pozwólmy, by samotni, schorowani seniorzy zdani byli tylko na siebie. Róbmy wszystko, aby chronić zdrowie - swoje, swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów, nas wszystkich. (...). Nie zapominajmy jednak o osobach starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia, albo po prostu - rozmowy. Troszczmy się o siebie nawzajem" - apelowała Rada pod koniec marca.