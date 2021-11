Śląskie: Tramwaje Śląskie przebudują torowisko w Świętochłowicach

Kilkusetmetrowy odcinek dwutorowego torowiska na głównej arterii Świętochłowic, ul. Katowickiej, od ul. Żołnierskiej do granicy z Chorzowem, przebuduje spółka Tramwaje Śląskie. Będzie to jedna z kolejnych inwestycji w tym mieście; trwa już m.in. remont na ul. Łagiewnickiej.

Jak wynika z informacji na platformie przetargowej TŚ, chodzi o zaprojektowanie oraz wykonanie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także przebudowę infrastruktury podziemnej oraz drogowej w ciągu ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach. Przebudowanych zostanie ok. 1200 metrów toru pojedynczego.

Przeznaczony do przebudowy odcinek to fragment jednego z głównych połączeń tramwajowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, łączącego Katowice, Chorzów, Świętochłowice oraz Bytom. Tą trasą kursuje linia nr 7. Do objętego inwestycją odcinka dochodzi też jednotorowy fragment linii wiodącej do centrum Chorzowa, którą kursuje linia nr 9 z Bytomia przez Rudę Śląską.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową na remontowanym odcinku konstrukcję torowisk należy wykonać z zastosowaniem prefabrykowanych płyt torowych, kładzionych na macie wibroizolacyjnej, z komorami szynowymi przystosowanymi do elastycznego ciągłego mocowania szyn materiałem na bazie poliuretanów. W opisie konstrukcji trakcji elektrycznej zawarta jest prędkość maksymalna tramwajów w tym miejscu - 40 km/h.

W obecnym przetargu przewidziano wykonanie prac w ciągu 14 miesięcy - 5 miesięcy na projekt, 9 miesięcy na wykonanie. Oferty przetargowe będą oceniane według kryteriów ceny (80 proc.), warunków gwarancji (10 proc.) oraz doświadczenia osób kierowanych do wykonania zadania (10 proc.) Obecny termin składania ofert to 22 grudnia br.

To niejedyna obecnie inwestycja tramwajowa w Świętochłowicach. Na początku września br. samorządowcy z tego miasta i przedstawiciele TŚ podpisali umowę na przebudowę 2,5 km ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach. Ulica wraz z torowiskiem w dzielnicy Chropaczów mają zostać przebudowane do marca 2023 r.

Tamtejszą jednotorową dotąd linią tramwajową kursuje linia nr 17, łącząca Chorzów, przez centrum Świętochłowic oraz dzielnice Chropaczów i Lipiny, z pętlą tramwajową w dzielnicy Chebzie w Rudzie Śląskiej.

Remont w Świętochłowicach obejmuje 2,5 km ul. Łagiewnickiej - od ul. Barlickiego w sąsiednich Lipinach do granicy Bytomia. Zakłada wymianę i rozbudowę torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej (do 6 września 2022 r.), a także przebudowę układu komunikacyjnego drogi, w tym nową jezdnię, odwodnienie, chodniki, drogę dla rowerów i oświetlenie (do 6 marca 2023 r.).

Finansująca wymianę infrastruktury tramwajowej spółka TŚ współpracuje przy tym przedsięwzięciu z lokalnym samorządem, który zamówił w tym samym postępowaniu przebudowę układu drogowego. Wykonawcą została spółka Silesia Invest; umowa opiewa na 49,1 mln zł brutto.

Na część drogową inwestycji świętochłowicki samorząd pozyskał wsparcie z rządowych funduszy. Do Świętochłowic trafiła największa w skali woj. śląskiego dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) - 12,6 mln zł do projektu określonego na 25,1 mln zł. Kolejne 5 mln zł na ten cel Świętochłowice otrzymały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Tramwaje Śląskie prowadzą inwestycje w Świętochłowicach w ramach unijnego projektu, obejmującego całą sieć tramwajową w GZM. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnej dotacji). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 55 tramwajów.

