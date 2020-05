Śląskie: Trwają ustalenia dot. kwot dopłat do wynagrodzeń

W woj. śląskim dostępne mają być dofinansowania ze środków unijnych do wynagrodzeń dla przedsiębiorców, których obroty wskutek epidemii spadły względem ub. roku. Obecnie trwają ustalenia kwot możliwej wysokości wsparcia – podał w czwartek urząd marszałkowski.

Dofinansowania do wynagrodzeń ze środków unijnych to jeden z głównych elementów wsparcia pracodawców, zapowiedzianych w ramach przedstawionego przez samorząd województwa "Śląskiego Pakietu dla Gospodarki". Urząd marszałkowski poinformował o trwających uzgodnieniach w ich sprawie w podsumowaniu pierwszego miesiąca funkcjonowania "pakietu".

Jak informowano przed miesiącem, ogłaszając "Śląski Pakiet dla Gospodarki, w znacznej mierze powstał on w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020. "Pakiet" ten ma być "uzupełnieniem działań strony rządowej (…) w ramach tzw. tarczy antykryzysowej".

Ogółem "pakiet" ma przewidywać kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników mają mieścić się w puli wsparcia pracodawców (323 mln zł). Jak zaznaczono w czwartek na stronie dlagospodarki.slaskie.pl, "trwają przygotowania do wprowadzenia w RPO WSL oraz POWER (programu zarządzanego z poziomu krajowego) możliwości finansowania wynagrodzeń".

Zgodnie z tymi informacjami, taka forma wsparcia będzie dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych. Warunkiem będzie wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Dotacje udzielane będą na okres maksymalnie trzech miesięcy.

"Obecnie ustalane są kwoty możliwej wysokości wsparcia. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o te środki bezpośrednio w powiatowych urzędach pracy" - zapowiedziano w czwartek.

Zgodnie z tą samą informacją już od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, poprzez formularz dostępny na stronie praca.gov.pl.

Ponadto pracodawcy według czwartkowej informacji mogą korzystać z dofinansowania szkoleń dla MŚP do 80 proc. kosztów - dostępnego w ramach podmiotowego systemu finansowania usług (szacowana kwota na te działania to 105 mln zł. Subsydiowane zatrudnienie oraz staże - jako narzędzia aktywizacji zawodowej - mają pozwolić zmniejszyć koszty zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy (założono tu 57,5 mln zł).

W ramach pomocy dla pracodawców planowane są też: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement - ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (założono 64,9 mln zł), a także staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30. roku życia) - szacowana kwota z POWER to ok. 96 mln zł.

Ostatnią częścią wsparcia dla pracodawców w tym filarze "pakietu" są szkolenia: Wojewódzki Urząd Pracy proponuje pracodawcom szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.

Ponadto, jak wynika z dalszych informacji, zamieszczonych na stronie dlagospodarki.slaskie.pl, w części pakietu dotyczącej pożyczek do rozdysponowania jest kwota 446 mln zł z RPO (uzyskana dzięki zwiększeniu dotychczasowej alokacji). Pożyczki dystrybuowane mają być przez: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao SA.

W części dotyczącej wsparcia bezzwrotnego rozpoczął się już nabór wniosków od przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO (z alokacją 76 mln zł). Środki te mają wspierać przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją i utrzymania ich konkurencyjności.

Wśród "działań wspierających" umieszczono ogłoszone już w marcu br. projekty "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania", a także "Internacjonalizacja działalności gospodarczej - projekt Inter Silesia" - o łącznej wartości blisko 50 mln zł.

W ramach "wejść kapitałowych" Śląski Fundusz Rozwoju ogłosił w kwietniu nabór chętnych do skorzystania z tej formy finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora MSP. Mają one - poprzez objęcie udziałów przez Fundusz - zyskiwać kapitał na rozwój, wsparcie mentorskie i branżowe, stabilnego partnera biznesowego oraz stałe źródło finansowania.