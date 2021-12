Śląskie: Trzy nowoczesne ambulanse trafiły do pogotowia w Sosnowcu

Trzy nowoczesne ambulanse trafiły w poniedziałek do Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (Śląskie). W mijającym roku wymieniono 30 proc. wysłużonego taboru sosnowieckiego pogotowia.

"Kończący się rok był czasem modernizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu. Wymieniliśmy 30 proc. taboru, a w przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje, także te związane z modernizacją stacji. Nowe karetki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt będą służyć mieszkańcom" - powiedziała podczas poniedziałkowej uroczystości przekazania karetek w Sosnowcu członkini zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała.

Ambulanse zakupiono ze środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu "Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych". Koszt ich zakupu to 1,75 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1,5 mln zł. Pojazdy trafią do stacji pogotowia w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Siewierzu.

Wcześniej w tym roku Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wzbogaciło się już o 4 nowoczesne ambulanse, które trafiły do Sosnowca, Jaworzna i Zawiercia. W Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu zatrudnionych jest około 400 osób, w tym 250 ratowników medycznych. Pogotowie posiada w swojej strukturze 23 zespoły ratownictwa medycznego i 4 zespoły transportu sanitarnego, które stacjonują w dwunastu miejscach na terenie Zagłębia. Pogotowie zabezpiecza populację wynoszącą około 650 tys. mieszkańców. W ubiegłym roku sosnowieckie pogotowie wykonało 56,5 tys. interwencji zespołów ratownictwa medycznego i zrealizowało ponad 1300 usług transportu sanitarnego.

To kolejne ambulanse, które trafiły w grudniu do pogotowia w woj. śląskim za pośrednictwem samorządu regionu. 20 grudnia Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach otrzymało 7 karetek, z których 2 trafiły do stacji w Zabrzu, a pozostałe do Radzionkowa, Katowic, Pszczyny, Chorzowa i Mikołowa. Ich wartość to ponad 4,5 mln zł. Zakup sfinansowało Ministerstwo Zdrowia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (3,5 mln zł) oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, które wyasygnowało 1 mln zł.

