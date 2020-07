Śląskie: Tychy, Sosnowiec i Mikołów w pilotażu projektu open data Metropolii

Gminy Tychy, Sosnowiec i Mikołów biorą udział w pilotażu projektu open data Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - poinformował podczas środowej sesji online zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

Projekt open data GZM zakłada, że docelowo dane źródłowe, powstające w należących do Metropolii 41 gminach, trafią na tzw. platformę otwartych danych (open data), aby służyć mieszkańcom, przedsiębiorcom i administracji.

Relacjonując w środę prace zarządu GZM i działania całej Metropolii w tygodniach od ostatniej, czerwcowej sesji zgromadzenia GZM Karolczak podał m.in., że 24 lipca odbyło się spotkanie inaugurujące projekt inwentaryzacji danych źródłowych.

"Ustalono, że pierwszymi, pilotażowymi gminami będą gminy Tychy, Sosnowiec i Mikołów. Te prace zostały już rozpoczęte. Wiem, że dzisiaj już eksperci intensywnie pracują w mieście Tychy" - zasygnalizował Karolczak.

Przedstawiciele GZM wyjaśniają, że administracja samorządowa wytwarza i zbiera ogromne ilości danych, dotyczących np. transportu, ruchu drogowego, edukacji, kultury, turystyki, a także sieci energetycznej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. Coraz częściej tego typu informacje są udostępniane publicznie.

Otwarte dane mogą m.in. służyć transparentności i poprawie skuteczności działania administracji publicznej. Aby jednak mogli z nich korzystać mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy czy inwestorzy, muszą zostać przetworzone, a później udostępnione.

Taki cel ma GZM, pracując nad platformą otwartych danych. Pierwszym etapem tych prac jest zinwentaryzowanie danych wytwarzanych przez gminy, co pozwoli na znalezienie wspólnych obszarów, które zasilą wspólną bazę i oraz sposobów, dzięki którym będą mogły być one zbiorczo analizowane i interpretowane. Usługę tę kosztem blisko 5 mln zł brutto wykonuje spółka PwC Advisory.

Wymieniając w środę inne ostatnie wydarzenia w GZM Karolczak podał też, że Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował wstępną aplikację Metropolii do programu ELENA (European Local ENergy Assistance). Jak wyjaśnił, chodzi o wsparcie do doradztwa energetycznego dla budynków komunalnych na obszarze 21 gmin GZM w latach 2021-23.

"GZM przystąpiła również do projektu Pioneers into Practice, prowadzonego przez organizację Climate-KIC, we współpracy z Polską Akademią Nauk. Rozpoczął się projekt wypracowywania wytycznych do samodzielności energetycznej GZM do 2050 r. Zaakceptowany został wniosek ws. współpracy z ekspertem zewnętrznym z Unii Europejskiej w tematyce zbadania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w europejskich miastach" - relacjonował przewodniczący.

GZM zawarła ponadto umowę na współorganizację międzynarodowej konferencji StormWater 2021, poświęconej retencji i zapobieganiu suszy. Odbędzie się ona 8-10 marca 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W ramach umowy zorganizowane zostaną warsztaty dla gmin GZM, poprzedzone wywiadami bezpośrednimi w gminach w tym roku.

W kontekście przygotowywanych prac nad strategią rozwoju GZM na lata 2021-2028 r., z perspektywą do 2035 r., przewodniczący podkreślił wagę uchwalenia 15 lipca br. nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki państwa. Jak przypomniał, wobec zapowiedzi tej nowelizacji GZM wstrzymała na blisko dwa lata prace nad swoją długoterminową strategią, a także ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli studium metropolitalnym.

Ponadto Karolczak podał, że zarząd GZM będzie chciał w sierpniu br. podpisać umowę z wybranym już wykonawcą wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Ostatnoo Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest jednego z kontroferentów.

"Przygotowano również ekspertyzę zawierającą propozycje projektów do zgłoszenia w ramach programu Kolej Plus. Są gminy z terenu Metropolii, które kwalifikują się do programu; chcielibyśmy wspólnie z tymi gminami przygotować wnioski, które muszą zostać zgłoszone do spółki PKP PLK do 26 sierpnia br." - przypomniał przewodniczący zarządu GZM.

9 lipca 29 gmin GZM podpisało też porozumienie ws. realizacji projektu racjonalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu.

Podczas środowej sesji zgromadzenia GZM zarząd Metropolii uzyskał absolutorium za wykonanie jej ubiegłorocznego budżetu.