Śląskie: Umowa na budowę odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby

W ciągu ok. 3,5 roku powstanie 16,7-kilometrowy odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby (Śląskie), będący częścią drogi krajowej nr 78 łączącej Górny Śląsk z Kielcami. W poniedziałek podpisano umowę na realizację tej wartej blisko 415 mln zł inwestycji.

"To wielkie wydarzenie, oczekiwane od dawna w Zawierciu i w regionie. Obwodnica Zawiercia to przedsięwzięcie, o którym wiele mówiono, ale dotąd tylko mówiono. Rząd PiS realizuje to zadanie" - mówił uczestniczący w uroczystości podpisania umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Realizujemy zadania nie tylko na dużych ciągach drogowych - autostrady i drogi ekspresowe - ale także obwodnice małych i średnich miejscowości; wszędzie tam, gdzie dzisiaj ruch samochodowy stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi, a mieszkańcy stale żyją w niepokoju o swoich bliskich, o czas dojazdu do pracy, o czas powrotu do domu" - dodał minister, przypominając, iż wkrótce rząd przedstawi program budowy stu kolejnych obwodnic.

Poniedziałkową umowę podpisano w pobliżu jednego z rond na drodze krajowej nr 78 w Zawierciu, gdzie będzie zaczynać się przyszła obwodnica. Dwujezdniowa droga ma być gotowa w połowie 2023 roku. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

W sumie obwodnica będzie miała 24,3 km. Pierwszy powstanie 16,7-kilometrowy odcinek od Siewierza, wokół Poręby, do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Kolejny, liczący 7,6 km odcinek między dzielnicami Zawiercia - Kromołów i Żerkowice jest na etapie projektowania.

Obwodnica Zawiercia i Poręby będzie połączona z oddaną do użytku w 2010 r. dwujezdniową obwodnicą Siewierza - również częścią drogi krajowej nr 78. Tamta inwestycja umożliwiła wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ciasnych ulic i ścisłego centrum Siewierza - miasta położonego między Katowicami a Częstochową i przeciętego drogą krajową nr 1.

Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła A1 i ekspresowej trasy S1, wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.