Śląskie: Umowa na remont torów i ulic wzdłuż linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach

Do końca września 2022 r. konsorcjum spółek z grupy NDI ma wyremontować torowisko linii tramwajowej nr 14 w centrum Mysłowic, a także sieci podziemne i ulice wzdłuż tego połączenia. W czwartek spółka Tramwaje Śląskie oraz władze miasta podpisały umowę na wykonanie inwestycji.

Przygotowane w poprzednich latach przedsięwzięcie pozwoli poprawić jakość bardzo zniszczonych dziś torów i ulic wzdłuż przecinającej śródmieście tramwajowej linii nr 14, która łączy mysłowicki dworzec kolejowy i centrum tego miasta z centrum Katowic.

Wspólnymi zamawiającymi są miejscowy magistrat (w części drogowej) oraz samorządowa spółka Tramwaje Śląskie (w części tramwajowej). Inwestorzy określają prace jako "rewolucję torowo-drogową w centrum Mysłowic". Jej najważniejszymi elementami będą budowa dwutorowej linii tramwajowej w miejsce jednotorowej i budowa ronda w miejsce problematycznego skrzyżowania.

Prace obejmą modernizację i rozbudowę blisko 1,5-kilometrowego odcinka linii tramwajowej, która biegnie w jezdni ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 km toru pojedynczego.

"Wyeksploatowana linia jednotorowa zastąpiona zostanie linią dwutorową, dzięki czemu znacząco zwiększy się przepustowość torowiska. To podstawowa zasada, która przyświeca nam w realizacji prac modernizacyjnych w całej Metropolii, by wszędzie tam, gdzie mamy linie jednotorowe, a gdzie jest techniczna możliwość i ekonomiczne uzasadnienie budowy linii dwutorowej, tak właśnie się stało" - powiedział w czwartek prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Wcześniej wykonawca będzie musiał zdemontować starą infrastrukturę. Stare słupy trakcyjne zostaną zastąpione nowymi, z przyłączem elektroenergetycznym i nową siecią trakcyjną, a prace obejmą także podstację Szopienice zasilającą sieć linii nr 14. Torowisko będzie wykonane w technologii tzw. szyny pływającej (szyny mocowane są elastyczną masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej w kanałach szynowych betonowych płyt torowych).

W zakresie miejskim jest m.in. przebudowa wszystkich pozostałych elementów infrastruktury: chodników i przejść dla pieszych, krawężników, jezdni, miejsc postojowych, zatok autobusowych, zieleńców, oświetlenia ulicznego i całej infrastruktury podziemnej (na etapie prac ziemnych po demontażu starej infrastruktury).

"Co niezwykle istotne dla wszystkich kierowców, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Starokościelnej i Szymanowskiego z ul. Krakowską, czyli drogą krajową nr 79. Miejsce newralgiczne w Mysłowicach, generujące spore zatory drogowe, zostanie przekształcone w rondo, które na pewno zdecydowanie usprawni ruch kołowy" - zapowiedział prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz.

Zasygnalizował, że przez najbliższych kilkanaście miesięcy w centrum Mysłowic należy spodziewać się uciążliwych utrudnień. "Na pewno warto, by kierowcy zawczasu pomyśleli o alternatywnych trasach, żeby ruch kołowy w sąsiedztwie placu budowy był możliwie jak najmniejszy i żeby wyrobić w sobie nawyk dojazdu do pracy czy szkoły inną trasą" - wskazał Wójtowicz.

Władze miasta i przedstawiciele tramwajowej spółki zapewniają, że po zakończeniu prac cały ciąg ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców - zyska nową jakość dla pasażerów tramwajów, ale też mieszkańców budynków wzdłuż linii tramwajowej, ograniczone zostaną bowiem wibracje i hałas przejeżdżających tramwajów.

Inwestorem zakresu torowego są Tramwaje Śląskie, część drogową finansuje samorząd Mysłowic. Przewoźnik i miasto prowadziły pod tym kątem wspólny przetarg od początku listopada ub. roku. Oferty otwarto pod koniec stycznia br. Zgodnie z ówczesną informacją cena najtańszej oferty spółek z grupy NDI, z którymi w czwartek podpisano umowę, to 52,8 mln zł brutto. Termin zakończenia prac to koniec września 2022 r.

Tramwaje Śląskie prowadzą swoją część zadania w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 55 tramwajów.

Samorząd Mysłowic do swojej części inwestycji pozyskał wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z informacjami lokalnych mediów na poziomie 1 mln zł. Pierwotnie miasto zabezpieczyło pod kątem szacowanego na ok. 75 mln zł przedsięwzięcia kwotę 22,8 mln zł. Łącznie w ramach RFIL samorząd Mysłowic otrzymał dotąd na różne cele ponad 44,5 mln zł.

