Śląskie: Unowocześniony portal i aplikacja dla pasażerów komunikacji miejskiej

Unowocześniony portal Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) udostępniono pasażerom komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której organizatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Dobiegają też końca prace nad aplikacją mobilną SDIP.

Portal SDIP w swojej pierwotnej wersji został udostępniony pasażerom komunikacji miejskiej w centralnej części woj. śląskiego w 2014 r., wraz z początkiem budowy tamtejszej sieci tablic zmiennej treści na przystankach.

Sam SDIP działa w oparciu o komputery pokładowe i system pozycjonowania GPS, przesyłając informacje o położeniu pojazdów komunikacji miejskiej do serwerów, a następnie na tablice informacyjne na przystankach i do portalu.

Początkowo SDIP na terenie obecnej GZM objął 70 tablic oraz portal, za którego pomocą można było m.in. wyświetlić przebieg wybranej linii na mapie czy zajrzeć do rozkładu jazdy z funkcją wyświetlania prognozowanych godzin odjazdów dla danego kursu.

W drugiej połowie 2018 r. podpisano umowę na rozbudowę sieci tablic do ponad 530 sztuk, a także na m.in. dostarczenie aplikacji SDIP na urządzenia mobilne pasażerów. Równolegle prowadzono prace nad modernizacją portalu SDIP, którego pilotażowa wersja została pokazana przed kilkoma miesiącami.

"Pilotażowa wersja nowego portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej została rozbudowana o funkcje, o których dodanie zwrócili się do nas użytkownicy. Dostaliśmy kilkadziesiąt uwag i propozycji zmian" - powiedział cytowany w środowej informacji wiceprzewodniczący zarządu GZM Jacek Brzezinka.

"Większość z nich została przez nas wprowadzona, ponieważ chcemy, by portal jak najlepiej odpowiadał na oczekiwania i potrzeby jego użytkowników. Wprowadziliśmy m.in. możliwość śledzenia wybranego pojazdu na mapie, prezentowane dane uzupełnione zostały również o numer kursu, numer boczny pojazdu i identyfikator przewoźnika" - dodał Brzezinka.

Uruchomiony już pod adresem sdip.metropoliaztm.pl portal pokazuje m.in. rzeczywisty czas odjazdów dla 7 tys. przystanków w GZM. Unowocześniono też jego szatę graficzną i nadano czytelniejszy i bardziej intuicyjny interfejs. Dotąd np. uzyskanie informacji o czasie odjazdu kilku linii z jednego przystanku wymagało żmudnego wchodzenia w poszczególne moduły.

"Po unowocześnieniu portalu wystarczy wybrać z mapy lub wpisać w okno wyszukiwarki, znajdującej się z prawej strony ekranu, nazwę wybranego przystanku, aby zostać przekierowanym we właściwe miejsce na mapie i od razu otrzymać podgląd do wirtualnej tablicy SDIP" - wyjaśnił Łukasz Słania z departamentu informatyki w urzędzie metropolitalnym.

"Na tablicy, poza informacją o godzinach odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych, prezentowane są również komunikaty, które przypisane zostały do danej tablicy, np. dotyczące jakości powietrza, objazdów czy utrudnień drogowych" - wskazał Słania.

Modernizacja portalu SDIP 2 ma być jednym z działań GZM poprawiających funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacji z pasażerami. Częścią systemu ma być też mobilna aplikacja dla użytkowników systemów Android oraz iOS. Prace nad nią dobiegają końca - wkrótce ma zostać opublikowana w Sklepie Play oraz AppStore.

W ramach rozbudowy sieci tablic przystankowych zmiennej treści na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ub.r. miało być ich już łącznie ponad 500, jednak do końca listopada 2020 r. zainstalowano tylko połowę tej liczby. W latach 2012-2014 zamontowano pierwsze 72 tablice, w 2019 r. - 60 nowych. Na 2020 r. planowano montaż ponad 400 dalszych.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 16 gmin z nią sąsiadujących wysyła blisko 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują obecnie 460 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.