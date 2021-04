Śląskie: Uruchomienie linii metropolitalnych – 8 maja

Na 8 maja organizator komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapowiedział uruchomienie pierwszych sześciu nowych szybkich linii autobusowych, łączących tamtejsze główne ośrodki.

Linii metropolitalnych oznaczonych literą M i liczbą ma być docelowo do końca br. 31. Dotąd planowano uruchomienie pierwszych kilku z nich 5 kwietnia. Przed miesiącem Zarząd Transportu Metropolitalnego podał jednak, że wobec trzeciej fali pandemii, utrzymanie pierwotnego terminu pierwszego etapu projektu stało się nieuzasadnione. W środę zaktualizowano te plany.

"Obserwując spowolnienie trzeciej fali pandemii koronawirusa, została podjęta decyzja o wcześniejszym uruchomieniu nowych, metropolitalnych połączeń autobusowych. To również odpowiedź na prośby pasażerów, aby linie uruchomić tak szybko, jak będzie to możliwe" - wyjaśnił rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

W efekcie pierwszych sześć metrolinii wyjedzie na ulice GZM w sobotę 8 maja. Kolejnych 25 połączeń ma być uruchamianych w następnych kwartałach tego roku.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, przekazane przez nie Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej, opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM i ZTM przypominają, że głównym celem Metropolii jest utworzenie Kolei Metropolitalnej mającej stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie traktowane są nie jako konkurencja, ale jako dopełnienie połączeń kolejowych - do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów.

Przewidziano uruchamianie metrolinii w trzech fazach: pierwsze z nich mają przede wszystkim obsługiwać duże miasta, a co za tym idzie duże potoki pasażerskie. Dlatego jako pierwsze do uruchomienia od 8 maja zaplanowano linie: M1 (Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice), M2 (Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza), M4 (Sosnowiec, Katowice), M18 (Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Tychy), M24 (Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze) i zmodyfikowaną linię lotniskową AP (Katowice, Ożarowice - Port Lotniczy).

W kolejnym etapie na ulice mają wyjechać autobusy tych linii, których główną rolą będzie integracja obszarów Metropolii. Na końcu uruchamiane mają być linie, których celem będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarze GZM.

Autobusowe linie metropolitalne mają kursować niemal przez całą dobą z regularną, a w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, zwiększoną częstotliwością. W liniach metropolitalnych będą obowiązywały zwykłe bilety komunikacji miejskiej ZTM. Szczegółowe informacje nt. tras i rozkładów znajdują się na stronie metropoliaztm.pl/pl/s/ruszaja-pierwsze-metrolinie-sprawdz-trasy.

Prace nad metroliniami trwają od lipca 2019 r. Wówczas, po analizach układu komunikacyjnego i popytu na usługi, zaproponowano 15 szybkich połączeń metropolitalnych, uzupełniających kolej, a także 14 kolejnych linii o charakterze dowozowo-odwozowym. Tamta oferta oznaczała wykonanie 13 mln tzw. wozokilometrów rocznie.

Po m.in. konsultacjach z gminami zmieniono układ połączeń metropolitalnych i zwiększono pracę przewozową. Obecnie - po dalszych pracach zespołu - zakładane jest uruchomienie 22 linii o charakterze metropolitalnym-szybkim i 9 linii dowozowo-odwozowych. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze, pracy przewozowej na poziomie 18,5 mln wozokilometrów - oraz nakłady szacowane na 136 mln zł.

Zdecydowano już, że koszt przejazdu będzie standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą. Niektóre linie mają kursować całą dobę; wszystkie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Funkcjonowanie metrolinii ma być badane pod kątem potrzeb i liczby potencjalnych pasażerów - na tej podstawie co pół roku wprowadzane mają być ew. modyfikacje.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 16 gmin z nią sąsiadujących wysyła blisko 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują obecnie 460 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

