Śląskie: Urząd marszałkowski zapowiada pakiet działań wspierających przedsiębiorców

Zestaw działań mających służyć w czasie epidemii koronawirusa przedsiębiorcom z woj. śląskiego, o deklarowanej wartości 1 mld zł, zapowiedział w poniedziałek urząd marszałkowski tego regionu.

Jak wynika z wpisu na facebookowym profilu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, opublikowanego w poniedziałek po godz. 14., "śląski pakiet dla gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa". "Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej (…) w ramach tzw. tarczy antykryzysowej" - dodano.

"Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska" - ocenił cytowany na Facebooku marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

"To szerokie wsparcie finansowe w ramach pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką" - dodał Chełstowski, którego na profilu urzędu marszałkowskiego przedstawiono jako "inicjatora powstania programu".

Z zamieszczonych przez biuro prasowe urzędu plansz pod wpisem wynika, że "pakiet został stworzony i jest koordynowany przez departamenty merytoryczne urzędu marszałkowskiego, a także spółki specjalistyczne woj. śląskiego".

Pakiet, zgodnie z załączoną infografiką, ma przewidywać kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".

Jak wynika z dalszych informacji, zamieszczonych na stronie dlagospodarki.slaskie.pl, w ramach części pakietu dotyczącego pożyczek "do rozdysponowania jest kwota 446 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020. "To efekt zwiększenia dotychczasowej alokacji. Pożyczki dystrybuowane będą przez trzy podmioty: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A." - zapowiedziano.

W ramach puli 323 mln zł na wsparcie pracodawców wyjaśniono, że chodzi o środki z RPO i POWER (programu zarządzanego z poziomu krajowego). Mają to być dofinansowania do wynagrodzeń, dofinansowania szkoleń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, subsydia do zatrudnienia oraz staży, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement, a także inne staże, szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych.

W części dotyczącej wsparcia bezzwrotnego zapowiedziano nabór wniosków od przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO (z alokacją ok. 76 mln zł). "Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności" - wyjaśniono.

Wśród "działań wspierających" umieszczono ogłoszone już w marcu br. projekty "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania", a także "Internacjonalizacja działalności gospodarczej - projekt Inter Silesia" - o łącznej wartości blisko 50 mln zł.

W ramach "wejść kapitałowych" Śląski Fundusz Rozwoju ma wprowadzić formę finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora MSP, posiadających formę spółek kapitałowych i rokujących dobrze na przyszłość. "Mogą z niego korzystać także przedsiębiorcy, którzy inicjują innowacyjne projekty i brakuje im pieniędzy na wdrażanie pomysłów" - zadeklarowano na stronie dlagospodarki.slaskie.pl.