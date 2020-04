Śląskie: Urząd marszałkowski zapowiada wsparcie branży turystycznej warte 3,5 mln zł

Samorząd woj. śląskiego zapowiedział wsparcie branży turystycznej w czasie epidemii. Na program o wartości 3,5 mln zł mają złożyć się: kampanie społeczne, działania dotyczące wydarzeń, turystyki zorganizowanej, marek i produktów oraz infrastruktury turystycznej.

Informację nt. "Śląskiego pakietu dla turystyki" rozesłał w środę rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Sławomir Gruszka. "Przedstawione propozycje mają na celu wsparcie naszych przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne" - wyjaśnił cytowany przez Gruszkę marszałek regionu Jakub Chełstowski.

Urząd marszałkowski m.in. planuje kampanie promujące atrakcyjność turystyczną woj. śląskiego w mediach społecznościowych. Jedna z nich ma nosić hasło: #SlaskieSmakiNaWynos. Śląska Organizacja Turystyczna ma propagować oferty obiektów gastronomicznych należących do szlaku kulinarnego Śląskie Smaki: producentów śląskich produktów tradycyjnych, oferujących produkty na wynos.

Akcja #Wspieramyproduktylokalne ma zachęcać do zamawiania do domów produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych i lokalnych. Akcja #Slaskiewirtualnie ma prezentować atrakcje regionu. Atrakcje te - w miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią - mają być promowane poprzez kolejne działania: #SlaskieZapraszamy (propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych w stylu slow), #WybieramSlaskie (promocja śląskich marek turystycznych, angażująca m.in. blogerów podróżniczych), #SlaskieBezpiecznie (wyposażenie wybranych punktów turystycznych w regionie w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej) czy regionalną odsłonę krajowej akcji "Odpoczywaj w Polsce".

W ramach wsparcia wydarzeń turystycznych planowane są dotacje dla ich organizatorów w kategoriach: #SlaskieEventy (zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych dot. wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym), "Śląskie. Łączy nas turystyka" (dofinansowanie wydarzeń typu: dni otwarte) czy współorganizacja i wsparcie imprez, jak Juromania - Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Beskidy WinterGo - otwarcie sezonu zimowego.

Pod kątem turystyki zorganizowanej planowane są dotacje dla samorządów lokalnych w ramach akcji #OdkryjSlaskie. Docelowo mają one trafiać do organizatorów turystyki szkolnej i przewodników, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności, wykorzystujących atrakcje turystyczne regionu.

Urząd marszałkowski zamierza też tworzyć nowe marki oraz produkty turystyczne województwa. Powstać mają: Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, oferta turystyki wodnej i turystyki rowerowej "Kraina Górnej Odry", produkt "Kajakiem przez Śląskie" (trwa audyt pod kątem wytyczenia szlaków kajakowych na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza) oraz oferta "Śląskie. Po zdrowie" - w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej.

Ostatnia część działań ma przewidywać wsparcie - poprzez dotacje przekazywane przez samorządy lokalne - działań dotyczących infrastruktury turystycznej w zakresie tworzenia nowych szlaków turystycznych: Szlaku Trzech Harnasi, szlaków kajakowych na rzekach Liswarta i Warta oraz szlaku rowerowego Lasy Rudzkie.

Koordynatorami "Śląskiego pakietu dla turystyki" są departament turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna.