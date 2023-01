Śląskie: Uszkodzony wodociąg w Goczałkowicach ma być naprawiony za kilka miesięcy

Kilka miesięcy - to perspektywa naprawy wodociągu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, uszkodzonego wskutek awarii w Goczałkowicach-Zdroju (Śląskie) w połowie grudnia ub. roku – wynika z informacji spółki. Obecnie wybierany jest podmiot, który gruntownie przebada instalację.

14 grudnia ub. roku po godz. 14 w Goczałkowicach-Zdroju nastąpiła awaria wodociągu tzw. wody surowej Przedsiębiorstwa, transportującego wodę z ujęcia w Czańcu do Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice. Woda, wypływająca przez kilka godzin z rurociągu o średnicy ok. 1,8 m, zalewała - przy ujemnej temperaturze - nieruchomości w części Goczałkowic, w rejonie ul. Źródlanej.

Jak powiedział PAP we wtorek rzecznik Przedsiębiorstwa Maciej Zaremba, trwa procedura ustalenia przyczyny grudniowej awarii. "To na pewno jest przyczyna zewnętrzna, choć szczegółowo jeszcze to doustalamy. Jednym z tego elementów jest zaproszenie do współpracy podmiotu, który teraz, w styczniu będzie wyłaniany, a który podejmie się oceny stanu technicznego całości wodociągu" - uściślił rzecznik.

"To standardowe działanie w tej sytuacji. Choć wiemy, że awaria była punktowa, musimy sprawdzić całość wodociągu, aby nie wystąpiło nic podobnego gdzieś w innej jego części. Nie mamy podstaw, żeby przypuszczać, że coś takiego może wystąpić, ale tak się po prostu robi. Ponadto, ten podmiot może wnieść nowe światło do finalnej oceny sytuacji" - wyjaśnił Zaremba.

Wskazał też, że zanim wodociąg zostanie przywrócony do eksploatacji, minie kilka miesięcy. "Usunięcie awarii wiąże się z zakupem części wodociągu wykonanej na zlecenie. Będziemy szukali podmiotu, który tego się podejmie. Takiego elementu nie ma w magazynach, żeby go wziąć i od razu zainstalować. On musi powstać na nasze indywidualne zamówienie" - wyjaśnił rzecznik Przedsiębiorstwa.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jeszcze w dzień awarii zapewniło, że nie spowoduje ona nigdzie braku wody w kranach. Firma korzysta z układu pierścieniowego, który pozwala na podawanie wody ze źródła zastępczego - po awarii rurociągu z Czańca woda zaczęła być podawana do stacji uzdatniania ze zbiornika goczałkowickiego.

Sytuację w dzień awarii opanowano ok. godz. 20, kiedy z rurociągu przestała wypływać woda. Wcześniej zamknięto dopływy wody w zakładzie w Goczałkowicach i ujęciu w Czańcu. Jednocześnie otwarto spusty na Wiśle, aby przyspieszyć opróżnianie rurociągu. W rejonie uszkodzenia tworzyły się rozlewiska, które zagrażały pobliskim posesjom. Kilkanaście zostało zalanych.

Na miejscu pracowało prawie 30 jednostek straży pożarnej, które m.in. koncentrowały się na takim kierowaniu płynącej wody, aby trafiała ona w miejsca niezagrażające mieniu. Następnego dnia rano zalane wcześniej lokalne drogi były przejezdne. Władze gminy informowały mieszkańców o procedurach odszkodowawczych, o dokumentowanie strat prosił też właściciel wodociągu.

Działające na obszarze 4,3 tys. km kw. i należące w większości do samorządu woj. śląskiego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest największą w Polsce firmą wodociągową. Jak sygnalizował podczas ostatniej grudniowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego prezes firmy Henryk Drob, obecnie dostarcza ona wodę do ok. 65 proc. mieszkańców woj. śląskiego.

System firmy działa w oparciu o dziewięć stacji uzdatniania wody i dwa zakłady uzdatniania, a także dziewięć kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 374 tys. m sześc. i magistrale przesyłowe o łącznej długości przekraczającej 900 km, wiodące do ponad 60 gmin na terenie woj. śląskiego i części woj. małopolskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl