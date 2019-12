Śląskie: W bielskim SFR powstała animacja „The Curse” Piotra Kabata

Prace nad krótkometrażowym filmem „The Curse” (Klątwa), będącym debiutem reżyserskim Piotra Kabata, zakończyły się w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. Premierę zaplanowano na 2020 r. Obraz będzie pokazany na festiwalach w Polsce i zagranicą – podało Studio.

Zdaniem Piotra Kabata, animacja została zainspirowana amerykańskimi kreskówkami wczesnych lat 90. XX w. - "Pinki i Mózg", "Laboratorium Dextera", "Futurama", a także pierwszymi przygodowymi grami na konsolę PSX. "Mocny wpływ na film miały również współczesne hity, jak +Rick i Morty+ czy +Regular Show+" - opowiada reżyser.

Rzecznik wytwórni Piotr Płatek poinformował, że "The Curse" to kreskówka "opowiadająca pokręconą historię dwóch kreatur, żyjących w pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczywistościach". "Bohaterowie nie mają zielonego pojęcia o tym, że ich absurdalne zachowania wywierają duży wpływ na światy, w których egzystują. Beztroskie i wyluzowane życie dla jednego to walka o przetrwanie dla drugiego" - wyjaśnił.

Animacja została wykonana w klasycznej formie rysunkowej, jak również w technice komputerowej z pogranicza 2D i 3D. Ścieżka dźwiękowa to swoiste połączenie kilkudziesięciu motywów muzycznych oraz sampli.

Premiera najnowszego filmu bielskiej wytwórni zaplanowana została na przyszły rok. Produkcję będzie można zobaczyć na polskich i zagranicznych festiwalach.

Film współfinansował PISF. Uzyskał on też dofinansowanie Śląskiego Funduszu Filmowego, który prowadzi Instytucja Filmowa Silesia-Film związana z samorządem województwa śląskiego.

Piotr Kabat ukończył w 2015 r. animację na krakowskiej ASP.

Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r. Pod kierownictwem plastyka Zdzisława Lachura utworzono w Katowicach zespół, który po komplikacjach lokalowych trafił do Bielska. Pierwszy film rysunkowy powstał rok później. Czarno-biały "Czy to był sen?" nigdy jednak nie wszedł na ekrany.

Ze Studiem współpracowali m.in. Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna. Jan Brzechwa i Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Penderecki.

W bielskim Studio powstały głownie filmy dla najmłodszej widowni, m.in. popularne seriale o przygodach Bolka i Lolka oraz psa Reksia. Niewielki procent realizacji SFR stanowią jednak też propozycje dla starszych odbiorców.