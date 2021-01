Śląskie: W Bielsku-Białej zakończył się remont ulicy wylotowej na Żywiec

Bielski komunalny Miejski Zarząd Dróg zakończył prace przy rozbudowie ostatniego, niespełna 600-metrowego fragmentu ulicy wylotowej w kierunku południowym do Żywca – podała Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego magistratu. Ruch odbywa się tam normalnie.

Ostatni fragment "wylotówki" przebudowywany był od maja ub.r.

Klejmont poinformowała w piątek w komunikacie, że ul. Żywiecka na odcinku, którego modernizacja się zakończyła, otrzymała pas rozdzielający. Dzięki temu kierowcy w bezpieczny sposób mogą wykonywać manewr lewoskrętu w liczne ulice poprzeczne. Powstały także trzy nowe przepusty na tutejszych, dość stromo schodzących potokach. Koszt inwestycji to prawie 9 mln zł.

Obecnie zmodernizowany fragment to ostatni kawałek ul. Żywieckiej, na który weszli drogowcy. Wcześniej, przez 2 lata, modernizowana była ona na niemal całej długości w ramach wspólnego projektu z inną drogą wylotową - ul. Krakowską wiodącą na wschód. To zadanie zostało zakończone w ub.r. Kosztowało ok. 100 mln zł i w 80 proc. zostało dofinansowane z funduszy UE.