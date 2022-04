Śląskie: W byłej szkole górniczej w Czeladzi powstaną mieszkania

Ok. 75 mieszkań na wynajem ma powstać w budynku byłej szkoły górniczej, a wcześniej internatu, w Czeladzi (Śląskie). Prace mają zostać wykonane przez spółkę SIM (Społeczne Inicjatywa Mieszkaniowa) Zagłębie. Koszt ma wynieść co najmniej 21 mln zł.

Spółkę Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, obejmującą dziesięć gmin Zagłębia Dąbrowskiego i Zachodniej Małopolski, powołano w grudniu ub. roku, jako dwudziestą tego typu w Polsce. Zapowiedziano wówczas, że spółka SIM Zagłębie, przy wsparciu Krajowego Zasobu Nieruchomości, docelowo wybuduje blisko 1 tys. mieszkań.

Jak wynika z informacji czeladzkiego magistratu, władze tego miasta w ostatnich dniach podpisały z prezesem SIM Zagłębie porozumienie, na mocy którego spółka rozpocznie działania związane z remontem i przekształceniem byłej szkoły górniczej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi w budynek mieszkalny. Powstać ma tam około 75 mieszkań na wynajem.

"Budynek na ostatniej sesji decyzją RM został razem z przyległą działką wniesiony aportem do spółki. W ramach inwestycji, oprócz mieszkań komunalnych, na przyległej działce ma powstać także około 100, tak potrzebnych w tym rejonie miasta, miejsc parkingowych i 30 przynależnych do budynku garaży" - powiedział, cytowany w informacji, burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

Gotowa jest już koncepcja zagospodarowania obiektu na budynek mieszkalny. Wstępny kosztorys opiewa na minimum 21 mln zł. "Dzięki koncepcji i wstępnemu kosztorysowi spółka może już zgłaszać wniosek o środki na realizację inwestycji do BGK. Mimo że inwestycję będzie prowadziła spółka SIM, dysponentem przyszłych mieszkań będzie nasze miasto" - zasygnalizował Szaleniec.

"Mieszkania będą miały wykończenie pod klucz. Miejmy nadzieję, że spółka szybko pozyska pieniądze i opracuje projekt techniczny na realizację tej bardzo ważnej miejskiej inwestycji" - dodał burmistrz wskazując, że to będzie to największa inwestycja mieszkaniowa w mieście w ostatnich 30 latach.

"Warto dodać, że odzyskamy i oddamy do dyspozycji mieszkańców kolejny pokopalniany budynek i to bez znaczącego udziału finansowego gminy. Nasze miasto przez samą deklarację wstąpienia do spółki SIM pozyskało już na tę inwestycję w ubiegłym roku 3 mln zł, które także aportem wnieśliśmy do spółki, stając się - obok 10 innych gmin - jej udziałowcem" - wyjaśnił burmistrz.

Spółka SIM Zagłębie została utworzona 7 grudnia ub. roku. Obejmuje gminy: Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Chrzanów, Ogrodzieniec, Siewierz, Sosnowiec, Szczekociny, Psary i Wojkowice. Gminy te objęły udziały w spółce po 3 mln zł każda - z dotacji wcześniej zapewnionych przez rząd. Kapitał zakładowy spółki wynosi 30 mln zł.

Pozostałymi źródłami finansowania inwestycji mają być m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 10 proc. kosztów inwestycji, finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, partycypacja najemców i finansowanie zwrotne (preferencyjny kredyt) w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego z BGK.

Dotąd w woj. śląskim powołano m.in. spółkę SIM Śląsk, w ramach której z KZN współpracują: Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze. Miasta te również przystąpiły do spółki z udziałami po 3 mln zł - wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji.

Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wniosły też miejskie działki, na których mają powstawać w pierwszych etapach inwestycje liczące od kilkudziesięciu do ponad stu lokali. W Chorzowie inwestycja - docelowo osiedle na 1,5 tys. mieszkań - ma być realizowana na gruntach należących do KZN.

