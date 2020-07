Śląskie: W górnictwie 24 nowe zachorowania; 154 ozdrowień

24 nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano ostatniej doby w śląskich kopalniach: 19 w Polskiej Grupie Górniczej i 5 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Szybciej niż zakażeń przybywa ozdrowieńców – od czwartku w obu spółkach stwierdzono 154 takie przypadki.

Ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej zakażeń w polskim górnictwie (dotąd ponad 3,9 tys.), odnotowano już łącznie ponad 2,2 tys. ozdrowień. Blisko 1,7 tys. osób wyzdrowiało też w Polskiej Grupy Górniczej, gdzie łączna liczba chorych sięgnęła ok. 1,9 tys.

To wnioski z zebranych przez PAP czwartkowych statystyk epidemicznych JSW i PGG. W środę władze spółki Węglokoks Kraj, w której jedynej kopalni Bobrek-Piekary od początku epidemii uległo zakażeniom 590 osób podały, że wyzdrowieli już wszyscy jej pracownicy.

W JSW w piątek rano łączna liczba przypadków zakażeń od początku epidemii wynosiła 3923 (od czwartku wzrost o 5). Wszyscy nowi zarażeni to pracownicy kopalni Borynia; od początku epidemii do czwartku koronawirusa stwierdzono tam u 448 pracowników.

W pozostałych kopalniach JSW nie przybyło w ciągu ostatniej doby osób zakażonych: w kopalni Pniówek od początku epidemii ich liczba wyniosła 1603, w kopalni Zofiówka 1180, w kopalni Jastrzębie-Bzie 387, w kopalni Budryk 301, a w kopalni Szczygłowice - cztery.

Kwarantanną w piątek pozostawało objętych 110 pracowników JSW (od czwartku o 9 mniej). Wyzdrowiało w spółce od początku epidemii 2254 osób (wzrost od czwartku o 103 osoby). Oznacza to, że liczba osób obecnie uznawanych za zarażone w JSW to 1669 - to 42,5 proc. ogółu zakażeń w spółce, czyli wyzdrowiała ponad połowa wcześniej zakażonych pracowników.

W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od czwartku przybyło 19 nowych przypadków zakażenia i łącznie od początku epidemii ich liczba wzrosła do 1910. Wyzdrowiało dotąd 1668 osób - ta wartość wzrosła ostatniej doby o 51 osób. W spółce pozostają zarażone 242 osoby, czyli 12,7 proc. ogółu zakażeń.

Od poprzedniego piątku PGG nie podaje danych w rozbiciu na poszczególne zakłady. W piątek na kwarantannie przebywało 370 pracowników Grupy (dzień wcześniej - o 48 więcej). Dla pracowników PGG dotąd wykonano 50 641 badań wymazowych.

Górnicy to już niecała połowa (6423) z 13 003 wszystkich osób zarażonych od początku epidemii w woj. śląskim (oficjalne dane z czwartku, w tym łącznie ponad 8 tys. osób wyzdrowiało) i 18,3 proc. z 35 146 osób zakażonych w całej Polsce (dane oficjalne z czwartku). Śląskie pozostaje województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.