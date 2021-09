Śląskie: W Istebnej rozbudowano drogę; skorzystają m.in. turyści

Samorząd Istebnej rozbudował i udostępnił drogę gminną Zaolzie, która – jak wskazała wójt Łucja Michałek – ułatwi dojazd m.in. do dwóch ośrodków narciarskich: Zagroń i Złoty Groń, a także do szlaków turystycznych w kierunku Stecówki i Baraniej Góry.

Łucja Michałek w rozmowie z PAP poinformowała, że wartość inwestycji wyniosła 7,9 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel 5,4 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, a 2,4 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że rozbudowa drogi niemal w całości została zrealizowana z funduszy zewnętrznych.

Długość drogi wynosi blisko 850 m. Inwestycja objęła jej rozbudowę do stałej szerokości 6 m, a także budowę chodnika i ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, kanalizacji sanitarnej, przeciwdeszczowej i kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. Przebudowany został most na potoku Połomity Małe.

"Droga Zaolzie stanowi dojazd do licznych obiektów noclegowych, dwóch dużych ośrodków narciarskich: Zagroń i Złoty Groń w Istebnej, a także prowadzi na szlaki turystyczne w kierunku Stecówki i Baraniej Góry. Rozbudowa drogi (...) ułatwi mieszkańcom i turystom komunikację" - poinformowała wójt Michałek.

To kolejna duża inwestycja drogowa w gminie. W ub.r. samorząd zakończył rozbudowę drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka. To jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. Koszt rozbudowy wynosił 5,25 mln zł. Droga na długości blisko 1,3 km została poszerzona do 5,5 m. Zmodernizowane zostały na niej zjazdy do posesji. Powstały po obu stronach pobocza, przebudowano system odwodnienia oraz sieci wodociągową i energetyczną. Inwestycja w 85 proc. została sfinansowana z funduszy UE.

Gmina Istebna położona jest w Beskidzie Śląskim.

