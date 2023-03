Śląskie: W lipcu powinna ruszyć budowa mieszkań SIM Śląsk w Tarnowskich Górach

W lipcu br. powinna rozpocząć się budowa trzech budynków Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Śląsk w Tarnowskich Górach - poinformowali w środę przedstawiciele tej spółki i lokalnych władz. Chodzi o 122 mieszkania o powierzchni 38-69 m kw. Szacunkowy koszt inwestycji to 57 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Spółkę SIM Śląsk powołano blisko dwa lata temu. W ramach ten inicjatywy Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze mają z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe.

Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech powiedział podczas środowej konferencji prasowej, że w poniedziałek radni jednogłośnie przyjęli zasady dotyczące pierwszeństwa w ubieganiu się chętnych o mieszkanie SIM, doprecyzowując kryteria ustawowe. Pierwszy nabór najemców ma ruszyć już za kilka tygodni.

Trzy budynki - 122 mieszkania o powierzchni od 38 do 69 m kw. - powstaną na gruntach wniesionych przez lokalny samorząd przy ul. Andersa w dzielnicy Lasowice. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat.

Prezes SIM Śląsk Alina Wadoń powiedziała, że spółka ma praktycznie zakończony montaż finansowy dla inwestycji w Tarnowskich Górach. "Mamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 10 proc. wartości inwestycji; mamy środki z Funduszu Dopłat (...) i otrzymałam w poniedziałek decyzję kredytową z Banku Gospodarstwa Krajowego na 20,4 mln zł na finansowanie inwestycji w Tarnowskich Górach" - wskazała.

Spółka SIM Śląsk ogłosiła już przetarg na roboty budowlane, oferty można składać jeszcze do 6 kwietnia. "Liczę na podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na koniec czerwca lub początek lipca. Wtedy też będzie można mówić o rozpoczęciu inwestycji jako takiej" - powiedziała prezes.

Szacunkowy koszt budowy to ok. 57 mln zł, dokładniejszy będzie znany po otwarciu ofert.

Jak opisują przedstawiciele SIM Śląsk i tarnogórscy urzędnicy, będą to mieszkania w standardzie "pod klucz;, dla każdego z nich przewidziano komórkę lokatorską. Mają być budowane w taki sposób, by nie ograniczać dostępu osób z niepełnosprawnościami. Każda klatka będzie miała windę. Powstaną parkingi podziemne, miejsca postojowe, zieleń i mała architektura.

Jak mówiła w środę prezes Wadoń, oferta skierowana jest zwłaszcza do osób, które mają zdolność czynszową, ale nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu. Po latach lokatorzy będą mogli zmienić umowę najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Czynsz ma wynieść ok. 20 zł za m kw.

Burmistrz Arkadiusz Czech ocenił, że jest to atrakcyjna propozycja nie tylko do mieszkańców Tarnowskich Gór, ale też osób z innych miast.

To dobre miejsce do osiedlenia się na Śląsku - przekonują tarnogórscy urzędnicy.

Jak podała prezes SIM Śląsk, już w maju zostanie ogłoszony nabór najemców, w tym samym okresie będą zawierane umowy partycypacyjne dotyczące pokrycia części kosztów budowy przez najemców. Kwoty partycypacji mają wynieść 20 proc. wartości mieszkania - ok. 2 tys. zł za 1 mkw. Szacunkowy koszt partycypacji w przypadku największych mieszkań, które powstaną w Tarnowskich Górach, wyniesie więc ok. 130 tys. zł. Ostateczne rozliczenia partycypacji będą dokonane po zakończeniu inwestycji.

Do spółki SIM Śląsk przystąpiły z udziałami po 3 mln zł - wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji - cztery miasta, wspólnie z KZN. Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wniosły też miejskie działki, na których powstawać mają w pierwszych etapach inwestycje liczące od kilkudziesięciu do ponad 100 lokali.

Budowa w Tarnowskich Górach to kolejne przedsięwzięcie SIM Śląsk. We wrześniu powinna ruszyć budowa 122 mieszkań przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie, które będą miały od 38 do 72 mkw. Będzie to pierwszy etap tworzenia w tym miejscu nowego osiedla, na którym może powstać łącznie ponad tysiąc mieszkań. Cały teren, na którym ma powstać osiedle, ma powierzchnię ponad 20 ha, z czego na razie 3,5 ha KZN przekazał spółce SIM Śląsk. W Zabrzu na działce wniesionej przez miasto powstać mają w pierwszym etapie 94 mieszkania, a w Świętochłowicach - również na miejskiej działce - w pierwszym kroku 110 mieszkań.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl