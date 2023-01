Śląskie: W maju ruszy rozbiórka starego mostu w Porąbce; zastąpi go nowy

W maju ruszą prace przy rozbiórce prowizorycznej przeprawy na rzece Sole w Porąbce – zapowiedział w środę wiceszef Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Rafał Kopeć. To start inwestycji, która zakłada budowę nowego mostu. Jej koszt to 43,3 mln zł. Gotowa będzie jesienią 2024 r.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział w środę o nowej przeprawie, że zabezpieczy ona przede wszystkim potrzeby mieszkańców. "Będą mogli z Porąbki dojechać do gminy Kozy, łatwiej dotrzeć do Żywca. Ten most jest niezbędny" - podkreślił.

"Istnieje powiedzenie, że prowizorki są najtrwalsze. Przeprawa w Porąbce była tymczasowa. Miała łączyć miejscowość z drogą po drugiej stronie rzeki Soły. Niestety, prowizoryczna przeprawa okazała się trwała, ale nie spełnia oczekiwań mieszkańców i wymogów bezpieczeństwa" - mówił szef MFiPR.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Porąbce Grzegorz Puda podkreślił, że "mosty są bardzo istotne". "Chcemy, aby jak największa liczba przepraw w ramach programu +Mosty dla regionu+ została zrealizowana. (...) Wiemy, że w wielu rejonach Polski połączą one tereny, które nie były połączone nigdy lub przez wiele lat" - zaznaczył.

Rafał Kopeć z Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej powiedział, że plac budowy w Porąbce wykonawca przejął w grudniu ub.r. "Termin realizacji jest wyznaczony na 1 listopada 2024 r. Fizycznie pracownicy pojawią się na budowie na przełomie maja i czerwca br. Wtedy zostanie rozebrana przeprawa tymczasowa. Wtedy też pojawią się pierwsze utrudnienia" - dodał.

Zastępca wójta Porąbki Bogusław Wawak zadeklarował, że w gminie wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza, by mieszkańcom z drugiej strony rzeki ułatwić funkcjonowanie. Chodzi przede wszystkim o dzieci dojeżdżające do szkoły.

Wicestarosta bielski Andrzej Kamiński powiedział w środę, że inwestycja będzie kosztowała 43,33 mln zł. Uzyskała ona dofinansowanie z dwóch rządowych funduszy: Mosty dla regionów - 23,2 mln zł, a także z Polskiego Ładu - ok. 15 mln zł.

Obecnie przez rzekę Sołę w Porąbce przejechać można wąskim mostkiem, na którym obowiązuje ograniczenie wagowe, a ruch aut odbywa się wahadłowo, co stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Przeprawa zostanie rozebrana. Wykonawca wybuduje nowy most na rzece oraz przebuduje odcinki dróg prowadzących do niego: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S. Przeprawa o długości blisko 130 m ma pomieścić drogę w obu kierunkach i chodniki.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Jest już bardzo wyeksploatowana. Nowa przeprawa ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

