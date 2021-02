Śląskie: W marcu kolejny konkurs dotacji do termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w marcu br. ogłosi szósty nabór wniosków na dotacje do termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w woj. śląskim. W ubiegłorocznym naborze rozdysponowano na ten cel 92 mln zł.

Wsparcie pochodzi z tzw. poddziałania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez katowicki WFOŚiG programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej", z budżetem określanym na ok. 1 mld zł.

Dotąd katowicki Fundusz przeprowadził pięć naborów do konkursów tego poddziałania. Po zmianie POIiŚ z 2019 r. w poprzednim i ostatnim naborze, trwającym w lipcu i sierpniu ub. roku, obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogły uczestniczyć gminy. Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe WFOŚiGW, kolejny, szósty nabór poddziałania 1.7.1. POIiŚ ma zostać ogłoszony w marcu br.

"Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania" - powiedział cytowany w informacji prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Jak wynika z rozesłanego przez Fundusz podsumowania piątego naboru, największą kwotę dofinansowania, blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne (657 gospodarstw domowych). Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ok. 32,5 mln zł. Według planów prace powinny zakończyć się we wrześniu 2022 r.

Drugie co do wielkości i najwyższe dofinansowanie wśród gmin otrzyma Rybnik - niemal 17 mln zł. Środki będą przeznaczone na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła 27 budynków (409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce. Termomodernizację przejdzie również m.in. 19 budynków wielorodzinnych na terenie Zawiercia (z blisko 250 mieszkaniami) - tamtejsze projekty zostaną dofinansowane kwotą ponad 10 mln zł.

Efektem poprzedniego, czwartego naboru katowickiego WFOŚiGW do poddziałania 1.7.1., było 70 umów i blisko 170 mln zł, przekazanych na rzecz samorządów i spółdzielni mieszkaniowych. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł. Pieniądze te wspierają modernizację energetyczną 663 budynków (15 tys. 479 gospodarstw domowych).

W działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim, 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz 1.7.3. - promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Alokacja całego programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" to ok. 1 mld zł, z czego w połowie ub. roku zakontraktowane było ok. 60 proc. Największe środki mają trafić na poddziałanie 1.7.1.