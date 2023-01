Śląskie: W najwyższym budynku aglomeracji katowickiej będzie pracować ok. 6 tys. osób

Około 6 tys. osób będzie pracować w biurowcu KTW II w centrum Katowic - szacuje firma TDJ Estate, która kosztem ok. 450 mln zł zbudowała ten najwyższy w aglomeracji katowickiej 133-metrowy budynek. Obecnie biurowiec jest wynajęty w ponad 60 proc. - podał w środę inwestor.

Jak poinformowano w środowej informacji, dotąd zawarto umowy z siedmioma firmami, które wynajęły 11,5 tys. m kw. powierzchni biurowca KTW II. Swoje biura w obiekcie mają już spółki: Ammega, SD Worx, Panattoni Europe, PwC Service Delivery Center i LKQ Europe; w trakcie prac wykończeniowych są natomiast powierzchnie firmy Loftmill z branży elastycznej przestrzeni na wynajem krótkoterminowy i biur serwisowanych. Inwestor prowadzi rozmowy z kolejnymi potencjalnymi najemcami.

Zlokalizowany w sąsiedztwie katowickiego Spodka biurowiec KTW II w lutym ubiegłego roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zwieńczyło to nie tylko trwającą 2,5 roku budowę, ale także projekt całego kompleksu dwóch biurowców. Pierwszy, 66-metrowy obiekt KTW I, wybudowany za ok. 150 mln zł, został oddany do użytku w czerwcu 2018 r. i jest już wypełniony w 100 proc. Jesienią ub. roku drugi, dwukrotnie wyższy budynek został uruchomiony operacyjnie, by na początku 2023 r. mogło tu pracować ponad 2 tys. osób. W ostatnich dniach nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu.

Największym najemcą powierzchni w KTW II jest firma PwC Service Delivery Center, zajmująca niemal 13 tys. m kw. na dziewięciu piętrach. To największa transakcja najmu w kompleksie KTW, który oferuje także opcję najmu elastycznego w formie inkubatora. Takie początki miały firmy Ammega Business Services, SD Worx i LKQ Europe, które stale rozwijają swoje zespoły pod jednym adresem.

Biurowiec KTW II ma 31 kondygnacji nadziemnych i trzy poziomy podziemne. Dostarczył 2,1 tys. m kw. powierzchni handlowej oraz 39,9 tys. m kw. przestrzeni biurowej. Łącznie kompleks dwóch wież KTW ma ok. 58 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz 3,7 tys. m kw. handlowej. Biurowce KTW powstały w miejscu wyburzonego budynku będącego dawną siedzibą Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zaprojektowanego przez architekta Jerzego Gottfrieda. Za projekt architektoniczny nowego kompleksu odpowiadała pracownia Medusa Group z Bytomia.

