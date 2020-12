Śląskie: W nowym rozkładzie Koleje Śląskie m.in. pojadą do Krakowa

Koleje Śląskie o 10 proc. zwiększą tzw. pracę eksploatacyjną od rozkładu jazdy wprowadzanego 15 grudnia br. - poinformował prezes spółki Aleksander Drzewiecki. W tym roku przewoźnik przejedzie swoimi pociągami łącznie 7,4 mln km, w przyszłym roku będzie to 8,2 mln km.

Uruchomienie nowych połączeń do Krakowa, czasowe przywrócenie kursów na remontowanej trasie do Wisły oraz weekendowa oferta skomunikowanych pociągów przyspieszonych w góry - to najważniejsze zmiany w nowym rozkładzie jazdy Kolei Śląskich, który wejdzie w życie 13 grudnia br.

Jak przekazał we wtorek rzecznik Kolei Śląskich Tomasz Musioł, 13 grudnia, czyli data wejścia w życie nowego rozkładu jazdy na całej sieci kolejowej w kraju, to dla tego przewoźnika data m.in. rozpoczęcia regularnego kursowania pociągów Kolei Śląskich na trasie Katowice - Kraków - Katowice (cztery pary na dobę). Głównymi ograniczeniami są nadal trwające prace i modernizacje prowadzone w sporej części woj. śląskiego.

Do najważniejszych zmian należy przywrócenie ruchu w pełnej relacji S6 Katowice - Wisła Głębce na czas zimowego wstrzymania prac modernizacyjnych oraz zakończenie modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Zawiercie - Częstochowa trasy S1 Kolei Śląskich Częstochowa - Gliwice.

KŚ wprowadzą też pociągi "Beskidzki Sprinter", które zastąpią dotychczasową ofertę pociągów przyspieszonych. "Pociągi o poranku będą rozpoczynać bieg w większych miastach północnej oraz centralnej części regionu. Dojadą natomiast w atrakcyjne turystycznie regiony południowej części woj. śląskiego oraz do Zakopanego. Będzie to kompleksowa oferta sześciu par połączeń, zapewniająca bezpośrednią podróż w niemal każdej relacji, natomiast skomunikowanie poszczególnych pociągów w stacji Katowice umożliwi podróż o każdej porze w dowolnej konfiguracji" - zapewnił Musioł.

Zakończenie modernizacji linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie - Częstochowa (jeszcze do końca roku potrwają prace na stacji Myszków) umożliwi skrócenie czasu jazdy na odcinku trasy S1 Katowice - Częstochowa poniżej 90 min. dla pociągów osobowych i poniżej 70 min. dla przyspieszonych. Zostaną uruchomione nowe pociągi przyspieszone dowożące do Zagłębia i Katowic na godz. 9., a także odwożące po godz. 14. oraz 18.

Przez cały rok kontynuowana będzie modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowa Górnicza Gołonóg. W miarę poprawy przepustowości w rejonie tych stacji zwiększana ma być liczba bezpośrednich połączeń z Tychów Lodowiska w kierunku Zagłębia i odwrotnie. Docelowo bezpośrednie pociągi mają być uruchamiane co godzinę w każdą stronę.

KŚ deklarują też poprawę skomunikowań na stacji Lubliniec oraz zwiększenie liczby połączeń na trasie Częstochowa - Lubliniec - Częstochowa (co 2 godziny od rana do wieczora przez wszystkie dni tygodnia). Ponadto na różnych odcinkach linii S8 Kluczbork - Lubliniec - Katowice - Oświęcim będą prowadzone prace torowe, które będą powodowały doraźne utrudnienia.

Na linii S5 Katowice - Bielsko-Biała - Zwardoń rozkład jazdy ułożono tak, aby pociągi na odcinku Bielsko-Biała - Żywiec mogły pełnić funkcję kolei miejskiej, kursującej w godzinach szczytu z częstotliwością co ok. 30 min, natomiast poza nimi - co 60 min. Przez cały 2021 r. kontynuowana będzie modernizacja stacji Czechowice-Dziedzice, wiążąca się z bieżącymi utrudnieniami.

W całym okresie obowiązywania nowego rozkładu jazdy wypracowane zostało honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągach IC Hutnik Bielsko-Biała Główna 3:54 - Katowice 4:52 oraz IC Hutnik 5421 Katowice 23:25 - Bielsko-Biała Główna 00:27 (konieczne będą miejscówki). Pociągi te na odcinku Katowice - Goczałkowice będą obsługiwały wszystkie przystanki osobowe.

Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi wrócą na linię S6 Katowice - Wisła Głębce (w tym roku wyremontowano część linii do Skoczowa, od marca prace wrócą na odcinek od Skoczowa). Modernizacja linii Zabrzeg - Czechowice-Dziedzice oznaczać będzie brak możliwości obsługi przystanków i znaczne ograniczenie przepustowości - z tego względu uruchomienie pociągów Cieszyn - Czechowice-Dziedzice oraz Cieszyn - Katowice nie będzie możliwe.

Na liniach S7 oraz S71 Katowice - Rybnik - Chałupki - Bohumin - wszystkie kursy będą obsługiwane przez Koleje Śląskie (dotąd wybrane uruchamiało PolRegio). Na trasie oferta ma zostać zoptymalizowana i zwiększona.