Śląskie: W piątek badania przesiewowe kolejnych 300 górników z kopalni Chwałowice

W najbliższy piątek odbędą się badania przesiewowe kolejnej 300-osobowej grupy górników z rybnickiej kopalni Chwałowice - poinformowała w środę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Już wcześniej przebadano podobną grupę pracowników tego zakładu, gdzie koronawirusa ma obecnie 80 osób.

Chwałowice to trzecia - obok kopalń Bielszowice i Silesia - kopalnia, gdzie w ostatnim czasie na szeroką skalę prowadzone są badania przesiewowe pod kątem SARS-CoV-2.

We wtorek przebadano kolejną 300-osobową grupę górników z prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. "W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia na 300 przetestowanych próbek 35 osób okazało się być zakażonych. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja co do dalszych działań w tej kopalni" - podała rzeczniczka wojewody.

Według porannych informacji przedstawicieli PG Silesia, wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd 201 osób (wobec wtorku wzrost o 2 przypadki), z których 36 osoby wyzdrowiało. Nadal choruje 165 pracowników, a 101 przebywa w kwarantannie. Badania przesiewowe potwierdziły kolejne przypadki zachorowań wśród pracowników Silesii.

W środę nadeszły także wyniki testów prowadzonych dzień wcześniej w rudzkiej kopalni Bielszowice, gdzie - według porannych danych Polskiej Grupy Górniczej - zachorowało łącznie 361 osób. "Na 444 próbek przebadanych w ramach wczorajszych testów, 38 próbek jest dodatnich" - podała Kucharzewska. W środę wymazy do badań są pobierane od blisko 700 kolejnych pracowników kopalni Bielszowice.

Według porannych danych trzech spółek węglowych, aktualna liczba górników zmagających się - w większości bezobjawowo - z koronawirusem wynosi 830: 553 w Polskiej Grupie Górniczej, 112 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 165 w kopalni Silesia. Ponad 90 proc. wszystkich górników zakażonych od początku epidemii już wyzdrowiało.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do środy koronawirusa wykryto u 15 tys. 780 osób (w środę poinformowano o 183 nowych przypadkach zakażenia w regionie, nie tylko wśród górników), z których 387 zmarło. W regionie wyzdrowiało 13 tys. 527 osób, czyli ponad 85,7 proc. wszystkich zakażonych.