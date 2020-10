Śląskie: W połowie miesiąca otwarcie ulic m.in. do Muzeum Zofii Kossak w Górkach

W połowie października otwarte zostaną po remoncie dwie ulice w Górkach Wielkich, które wiodą m.in. do dworu, w którym mieszkała Zofia Kossak, i muzeum pisarki - podał zastępca wójta gminy Brenna Dariusz Jakubiec.

Samorządowiec kilka tygodni temu liczył, że ulice uda się oddać do użytku szybciej, ale dłużej potrwało zatwierdzenie w starostwie cieszyńskim stałej organizacji ruchu. "Gdy tego dokonamy, będziemy mogli przystąpić jak najszybciej do ustawienia znaków i wymalowania pasów. Myślę, że wszystko będzie gotowe do 15 października. Wtedy przystąpimy do odbioru" - powiedział.

Ciąg ulic, które są remontowane: Skoczowska i Stary Dwór, odgrywa ważną rolę komunikacyjną w gminie. Wiodą one do strefy przemysłowo-gospodarczej, w której funkcjonuje kilkanaście firm, a także do dawnej stanicy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego, Muzeum Zofii Kossak oraz Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków".

Na inwestycję władze gminy pozyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O kontrakt ubiegało się dziesięć firm. Przetarg wygrała bielska spółka Radex, która otrzyma za pracę niespełna 2,5 mln zł.

Zofia Kossak była córką Tadeusza Kossaka, bliźniaka malarza Wojciecha, wnuczką Juliusza oraz kuzynką Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Po śmierci męża Stefana Szczuckiego w 1923 r. zamieszkała w dworze w Górkach Wielkich. Dwa lata później ponownie wyszła za mąż, za Zygmunta Szatkowskiego.

Podczas wojny pisarka założyła wówczas konspiracyjne organizacje Front Odrodzenia Polski oraz Radę Pomocy Żydom Żegota. Po wojnie została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Była więźniarką niemieckiego obozu Auschwitz. Została skazana na śmierć. Dzięki staraniom władz podziemia udało się doprowadzić do jej uwolnienia. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.

W 1945 r. wyjechała do Londynu. Po powrocie z emigracji zamieszkała w Górkach Wielkich w domu ogrodnika położonym obok dworu, który spłonął. Obecnie mieści się w nim muzeum pisarki. Zmarła w 1968 r. Spoczywa na góreckim cmentarzu.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Zofię Kossak Orderem Orła Białego.