Śląskie: W Rybniku przejazdy do Paryża albo Meksyku za złotówkę

Samorząd Rybnika zaprasza do przejazdów tamtejszą komunikacją miejską do Paryża i Meksyku za złotówkę. To kampania zachęcająca do krótkich podróży miejskimi autobusami, wykorzystująca zwyczajową nazwę części rybnickiej dzielnicy Niedobczyce oraz faktyczną nazwę dzielnicy Meksyk.

Jak wyjaśniła rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, prowadzona tam plakatowa kampania wizerunkowa dotyczy taryfowej oferty jednorazowych przejazdów autobusami miejskimi na odcinkach do trzech przystanków w centralnej strefie miasta. Takie przejazdy, przy wykorzystaniu rybnickiej karty elektronicznej, kosztują 1 zł.

"Paryż i Meksyk - któż z nas nie chciałby tam pojechać? Postanowiliśmy wykorzystać fakt, że nazwy dzielnic Rybnika przypominają o miejscach na drugim końcu świata i zachęcić w ten sposób to podróży - tych małych i dużych" - wskazała Skupień.

"Te małe, lokalne - mogą być naprawdę tanie, bo z e-kartą płacimy mniej i korzystamy z dodatkowych ofert. Tą kampanią chcemy powiedzieć mieszkańcom: przygotuj się na emocjonującą wyprawę w twoim mieście! Dzięki Komunikacji Miejskiej Rybnik, twoje podróże będą nie tylko ekonomiczne, ale również pełne kulturowych inspiracji" - dodała rzeczniczka.

Kampania wykorzystuje plakaty obok przystanków autobusowych i na miejskich bilbordach. Jest elementem szerszej polityki transportowej miasta, stawiającej na zrównoważoną mobilność miejską, czego wyrazem jest m.in. promocja transportu publicznego oraz rozwój infrastruktury autobusowej, rowerowej i pieszej.

Częścią tej polityki jest przekształcanie komunikacji miejskiej. W marcu 2022 r. Rybnik powołał własną spółkę komunikacyjną, która zastąpiła dotychczasowy Zarząd Transportu Zbiorowego. Według władz miasta formy organizacyjne przewidziane przepisami prawa handlowego są obecnie lepiej dostosowane do działania w rzeczywistości gospodarczej, niż struktury administracyjne.

Spółka ma zajmować się m.in. obsługą infrastruktury przystankowej i rozwijać działalność przewozową, dążąc do stopniowego przejęcia ok. 50 proc. wolumenu przewozów na lokalnym rynku. W tym celu miasto zapowiedziało starania o dotacje na autobusy elektryczne bądź wodorowe, aby osiągnąć miks taborowy zapewniający bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne.

W tej chwili linie autobusowe komunikacji miejskiej, organizowane przez samorząd Rybnika, obsługują: 23 autobusy elektryczne, 12 autobusów zasilanych sprężonych gazem ziemnym oraz ok. 60 zasilanych olejem napędowym.

Wiosną br. samorząd Rybnika zamówił 20 miejskich autobusów wodorowych. Pierwsze z zamawianych za łącznie 66,1 mln zł brutto 12-metrowych pojazdów producenta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy mają wyjechać na ulice miasta jesienią br. Miasto uzyskało do tego zakupu dotację w drugim naborze programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Zielony transport publiczny".

