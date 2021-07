Śląskie: W sobotę ruszają dwie kolejne metrolinie

Dwie kolejne szybkie linie autobusowe – tzw. metrolinie – uruchomi w sobotę organizator komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od maja działa już 6 pierwszych takich tras, łączących główne ośrodki metropolii.

Nowa linia M22 zapewni skomunikowanie z Katowicami (przystanek Sądowa) Bojszów (od wsi Międzyrzecze), Bierunia, Lędzin, Imielina i Kosztów (dzielnica Mysłowic). Linia M101 powstanie z kolei z przekształcenia linii 77 i 77N, zapewniając połączenie Katowic (przystanek Korfantego) z centrum Mysłowic oraz mysłowickimi dzielnicami Brzezinka i Wesoła.

Jak poinformował w piątek rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, 1, 2, 3 i 5 lipca na najważniejszych przystankach przeprowadzana jest akcja informacyjna. Informatorzy terenowi ZTM przekazują pasażerom najważniejsze informacje związane z wdrożeniem kolejnych dwóch metrolinii, rozdają ulotki.

Autobusy obsługujące pierwsze 6 metrolinii przejechały dotąd blisko 350 tys. km. Tylko w maju koszt ich funkcjonowania wyniósł ponad 2,7 mln zł. Koszt przejazdu nimi jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Docelowo do końca br. linii metropolitalnych - oznaczonych literą M oraz liczbą - ma być 31. Ich uruchamianie podzielono na etapy, wraz z nimi reorganizowana ma być każdorazowo większa liczba połączeń.

Uruchomienie metrolinii wiąże się m.in. ze zwiększeniem liczby połączeń i skróceniem czasu przejazdów. Projekt zakłada wdrożenie ponad 30 metrolinii, które w sumie będą pokonywać prawie 20 mln km rocznie. W ciągu roku w dni robocze ma zostać zrealizowanych ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta po ok. 80 tys. kursów.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii. Trzonem transportu docelowo ma być jednak Kolej Metropolitalna.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 16 gmin z nią sąsiadujących wysyła blisko 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują 460 linii i zatrzymują się na prawie 7000 przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl